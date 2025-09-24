Kina odustaje od povlastica u WTO‑u

Kina je objavila da u pregovorima s Međunarodnom trgovinskom organizacijom (WTO) neće tražiti povlastice rezervirane za zemlje u razvoju, potvrdivši ipak status najveće zemlje u razvoju u svijetu i pripadnost Globalnom jugu.

Kina je i dalje najveća zemlja u razvoju u svijetu i taj se status, po riječima premijera Li Qianga na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, nije promijenio.

Kina će uvijek biti članica Globalnog juga i uvijek će biti uz druge zemlje u razvoju, dodao je Li, prema izvješću Global Timesa.

Status velike zemlje u razvoju nosi i odgovornost pa Peking ni u sadašnjim ni u budućim pregovorima s WTO-om neće tražiti poseban ni povlašten status, citira agencija Xinhua riječi kineskog premijera.

Odluka odražava odlučna nastojanja Pekinga da podrži multilateralni trgovinski sustav konkretnim mjerama i odgovornom politikom koju status velike zemlje nosi sa sobom, potvrdio je u Pekingu predstavnik za međunarodnu trgovinu Li Chenggang.

“Objava predstavlja kulminaciju dugogodišnjeg predanog rada i želim pohvaliti kinesku proaktivnost u rješavanju tog pitanja”, napisala je glavna direktorica WTO‑a Ngozi Okonjo-Iweala na platformi X nakon Lijeve najave, prema izvješću kineskog Global Timesa.

Cilj je odredbi WTO‑a o posebnom i povlaštenom statusu pomoći zemljama u razvoju koje tako mogu uvesti više carinske stope i osigurati dulje rokove za provedbe sporazuma.

Kina je drugo gospodarstvo svijeta, ali Peking i dalje inzistira na statusu zemlje u razvoju. Kineski BDP po stanovniku iznosi u ovoj godini 13.690 dolara, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). U najvećem svjetskom gospodarstvu, onom SAD-a, iznosi 89.110 dolara, pokazuju MMF-ovi podaci.

WTO na internetskoj stranici navodi da zemlje-članice same određuju svoj status razvijene odnosno zemlje u razvoju, napominjući tek da druge zemlje mogu osporiti njihovu upotrebu olakšica rezerviranih za skupinu u razvoju.

SAD je u više navrata kritizirao Kinu zbog deklariranog statusa zemlje u razvoju, napominje njemačka novinska agencija dpa.