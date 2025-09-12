Kineska tvrtka koja je gradila Pelješki most dobila veliki posao u Zagrebu vrijedan 67,3 milijuna eura

Kineska tvrtka CRBC, koja je gradila Pelješki most i tunel Kozjak, pobijedila je na natječaju za novi južni ulaz u Zagreb po cijeni od 67,3 milijuna eura.

Kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC) pobijedila je na dugotrajnom natječaju Hrvatskih autocesta (HAC) za izgradnju vijadukta preko Ranžirnog kolodvora koji će spojiti zagrebačku obilaznicu sa Sarajevskom cestom u Novom Zagrebu i tako postati novi južni ulaz u metropolu čija se izgradnja obećava već četiri desetljeća, prenosi Večernji list.

Kinezi su ponudili 67,3 milijuna eura s PDV-om, što je gotovo dva milijuna eura manje od procijenjene vrijednosti posla u natječaju koja je iznosila 69 milijuna eura.

Ne bude li žalbi, slijedi uvođenje u posao pa bi Kinezi već ove jeseni mogli početi raditi na projektu kojem je rok dovršetka otprilike dvije i pol do tri godine, što znači da bi novi ulaz u Zagreb mogao biti pušten u promet najranije 2029. godine.