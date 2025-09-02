Koji su trendovi u području online trgovine otkrit će CRO Commerce konferencija u listopadu

CRO Commerce konferencija ponovno progovara o najaktualnijim trendovima i tehnologijama koje oblikuju sadašnjost i budućnost online trgovine, a umjetna inteligencija se nalazi u srži svih tih promjena.

CRO Commerce 2025 konferencija održat će se 14. listopada 2025. godine u Mozaik event centru u Zagrebu. Riječ je o tradicionalnoj konferenciji udruge eCommerce Hrvatska koja okuplja više od 500 hrvatskih web trgovina.

Dok je prošlu godinu obilježio ulazak umjetne inteligencije na velika vrata, ove je godine njena uloga već postala strateška. Osim prezentacija na tu temu, posjetitelje čeka i niz drugih predavanja stručnjaka iz Hrvatske i regije. Kao i u prošlo godine i ovaj put su tu i networking u EXPO zoni te party poslije konferencije.

Većina predavanja biti fokusirana na primjenu AI tehnologija u eCommerceu i marketingu, a bit će tu i teme o novostima iz sektora logistike, paymenta, računovodstva i prava.

Program je već gotovo u cijelosti definiran te će biti objavljen čim prikupimo sve informacije od naših predavača, a sve informacije o ulaznicama dostupne su na stranici konferencije.

Partneri konferencije su već godinama Monri, Lesnina, VIVnetworks, Boxnow, euShipments, DPD, Marker, Seyfor, Plus hosting, Hero Factory, Selectbox i brojni drugi, a glavni partner ovogodišnje konferencije je agencija Shipshape.

Human in the loop – uloga čovjeka sve važnija

I dok se sve šira primjena AI rješenja promatra kao tehnološka evolucija, ključni utjecaj na cijelom tržištu može se definirati kao cjelovita društvena revolucija koja iz temelja mijenja ulogu čovjeka u tom procesu. AI pritom ne istiskuje niti zamjenjuje čovjeka, ona ga samo stavlja u novu ulogu koja zahtijeva brzu prilagodbu.

Naime, modeli mogu “halucinirati” ili pogrešno interpretirati. Primjeri su AI chatbot koji obećava povrat novca bez valjanog zahtjeva ili tekst koji tvrdi da prehrambeni dodatak “liječi rak”. AI automatizacija zahtijeva ljudsku kontrolu, definicije granica, audit logove i jasne protokole za intervenciju i upravo zbog toga ljudska uloga nikada nije bila važnija.

Ivan Bildi, osnivač Masterbox platforme i AI entuzijast, u svojstvu keynote speakera na CRO Commerce konferenciji govorit će upravo o tome koliko je edukacija web trgovaca na osobnoj razini sve važnija, ne samo zbog konkurentnosti, već i zbog razumijevanja šire slike onoga što se dešava u industriji. AI po njemu nije samo još jedan alat, nego je to tehnologija koja mijenja pravila igre u gotovo svakom aspektu poslovanja. “Zato je ključno početi što prije. Upravo sada, dok je industrija još u povoju, alati su jednostavni za korištenje i ulazak u tematiku relativno je lak. Za godinu-dvije, kada alati postanu kompleksniji, integracije dublje, a tržišna očekivanja veća, bit će mnogo teže uhvatiti korak”, poručio je.

Osim toga, mišljenja je kako osobno razumijevanje mogućnosti AI-a pomaže trgovcima da bolje delegiraju zadatke, postavljaju prava pitanja, donose odluke i prepoznaju realne prilike, umjesto da se oslanjaju isključivo na vanjske partnere ili agencije. “Uvođenjem AI edukacije kao dijela redovne rutine – bilo kroz online tečajeve, testiranje novih alata ili jednostavno redovnu upotrebu AI asistenta u svakodnevnom radu – trgovci grade vještinu koja će im biti ključna u godinama koje dolaze”, dodaje Bildi.

Osim ovog vrsnog doprinosa programu konferencije, održat će se i panel stručnjaka koji će govoriti o svim pojavnim nijansama korištenja umjetne inteligencije u eCommerce poslovanju. Svoje stručne uvide o ovoj ključnoj temi podijelit će i Miroslav Varga (Escape, Google ads guru), Marko Pačar (Granular grupa, SEO guru), Ivan Radić (Apipet, AI automatizacije), Aleksandar Ašković (YouTube guru), Ernest Antolović (Shipshape, CX guru) i brojni drugi stručnjaci.

Konferenciju će otvoriti predsjednik udruge eCommerce Hrvatska Marcel Majsan, a program će na tri pozornice osigurati neprekinutu razmjenu ideja, korisnih informacija te priliku za stjecanje novih poznanstava i otvaranje brojnih poslovnih prilika.