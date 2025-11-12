Koliko hrvatske tvrtke primjenjuju ESG načela? AmCham Croatia dodijelio nagrade

Atlantic Grupa ovogodišnji je pobjednik nagrade Održivost poslovanja uz ESG načela koju dodjeljuju AmCham Croatia i Kearney. U top tri tvrtke su još Končar i Arena Hospitality Group.

Američka gospodarska komora u Hrvatskoj je tradicionalno dodijelila nagradu AmCham Croatia & Kearney ESG Champion 2025. Zajedno s konzultantskom kućom Kearney je provedeno ESG istraživanje koje daje vrijedan uvid u pristupanje hrvatskih tvrtki u implementaciji ESG načela, s kojim se izazovima susreću i koje dobre prakse već postoje. Rezultati istraživanja pokazuju značajan napredak u primjeni ESG načela u poslovanju u odnosu na prethodnu godinu. Nagrada je tradicionalno dodjeljena na četvrtoj AmCham-ovoj konferenciji „Održivost poslovanja uz ESG načela”, a top tri proglašene tvrtke su Atlantic Grupa, Končar i Arena Hospitality Group. Ovogodišnji pobjednik je Atlantic Grupa, a nagradu je preuzeo Zoran Stanković, potpredsjednik Grupe za financije, nabavu i investicije.

“U Atlantic Grupi vjerujemo da je temelj uspjeha u području održivosti postavljanje strategije s KPI-jevima koji su mjerljivi, dovoljno ambiciozni da potiču promjene, ali i realno dostižni. Takva strategija mora biti podržana organizacijskom strukturom – od uspostavljanja odgovarajućih odjela do snažne podrške uprave. Upravo zato ESG ciljevi kod nas nisu rezervirani samo za najviše razine – uprava ih je prva integrirala u svoje ciljeve, a njihovo ostvarenje služi kao baza za sustav nagrađivanja“, predstavila je Ivana Bračun, direktorica odnosa s investitorima i ESG izvještavanja iz Atlantic Grupe.

ESG će imati još snažniji utjecaj na konkurentnost

Fokus konferencije je bio na novom regulatornom okviru Europske unije za korporativnu održivost – Omnibus paketu i provedbi ključnih direktiva poput korporativnog izvještavanja o održivosti (CSRD), direktive o dubinskoj analizi korporativne održivosti (CSDDD) i Uredbi o EU taksonomiji za održivo financiranje.

„Jedan od ključnih elemenata u jačanju konkurentnosti EU-a je osiguranje povoljnog poslovnog okruženja za poduzeća na jedinstvenom tržištu. Zato prijedlogom prvog Omnibus paketa želimo smanjiti regulatorno i administrativno opterećenje, osigurati uštede, uspostaviti jasne standarde i stvoriti uvjete za bržu i učinkovitiju provedbu. I ono što je najvažnije, želimo na taj način poduzećima omogućiti veće usmjeravanje na inovacije, ulaganje i rast, na stvaranje dodane vrijednosti, zapošljavanje i razvoj. Pritom strateški ciljevi i politike, kao i naši standardi ostaju isti. Sve je to ulog u jačanje konkurentnosti Unije, te otporan, kružni i održiv rast, a time i bolji život naših građana.“ istaknula je Zrinka Ujević, voditeljica Predstavništva EK u Hrvatskoj.

Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmCham-a, je istaknula kako ESG tema već sada oblikuje regulatorni okvir i poslovne prakse te će u nadolazećem razdoblju imati još snažniji utjecaj na konkurentnost i održivost hrvatskog gospodarstva, dok je Rina Musić, predsjednica Vijeća upravitelja AmCham-a naglasila kako AmCham već niz godina kroz svoje inicijative i preporuke ističe kako su održivost, transparentnost i odgovorno upravljanje temelj za uspjeh kompanija i dugoročnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva.

Omnibus će smanjiti složenost EU propisa

Na panel raspravi „Izvrsnost u provođenju okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika“ sudjelovali su Ana Zorić, Uprava za gospodarstvo i financijski sustav, Ministarstvo financija; Stanko Kršlović, član Uprave iz Philip Morris Zagreba i Matija Mandić, članica Uprave i glavna direktorica za financije iz Telemach-a.

Perspektivu Ministarstva financija predstavila je Ana Zorić: „Omnibus paket ima cilj smanjiti složenost EU propisa, posebno za male i srednje poduzetnike, dok će najveći i dalje podlijegati zahtjevima vezanima za izvještavanje jer najviše utječu na okoliš i društvo. Uvođenjem pragmatičnijeg pristupa EU želi potaknuti rast, ulaganja i stvaranje radnih mjesta te olakšati prijelaz na održivo gospodarstvo. Hrvatska podržava ovakav pristup jer uravnotežuje transparentnost i kapacitete poduzetnika. Pojednostavljenje propisa omogućit će jasno, relevantno i učinkovito izvještavanje“.

Predstavnici industrije su se složili s potrebom pojednostavljivanja i deregulacije ESG-a, ali su utvrdili da gospodarstvo i poslovni subjekti ostaju predani provedbi ESG načela u svom poslovanju.

Tijekom panela, Matija Mandić je naglasila: „U Telemachu je održivost sastavni dio poslovne strategije i način na koji svakodnevno razmišljamo i djelujemo. Osim što je naša tehnologija temelj održivih rješenja brojnih drugih industrija, kroz konkretne inicijative gradimo digitalnu budućnost koja je odgovorna, uključiva i zelena. Na ovaj način stvaramo pozitivne promjene koje povezuju ljude, potiču napredak i doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji društva.”

„Održivost je pokretač inovacija i konkurentnosti. Osim što predvodimo promjene u industriji prema budućnosti bez dima, sustavno ulažemo u održivost i lokalnu zajednicu. Kroz Kružni program, koji omogućuje odgovorno prikupljanje te recikliranje i energetsku oporabu korištenih uređaja za grijanje duhana, duhanskih umetaka i e-cigareta, do sada smo prikupili preko šest tona otpada od bezdimnih proizvoda. Kroz projekt Pokreni nešto svoje već devet godina podržavamo domaće impact poduzetnike pozitivnim utjecajem na društvo i/ili okoliš, uz ukupno ulaganje od gotovo milijun dolara.“ istaknuo je kroz panel raspravu Stanko Kršlović.