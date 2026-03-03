Hrvatska platforma koja mijenja način zapošljavanja ima više od 250 poslovnih klijenata

U trenutku kada se poduzetnici sve češće suočavaju s nedostatkom radne snage i nepredvidivim potrebama poslovanja, na tržištu se sve snažnije pozicionira Komba, digitalna platforma koja u stvarnom vremenu povezuje poslodavce s dostupnim radnicima.

Od izlaska na tržište, Komba je okupila više od 10.000 registriranih korisnika i više od 250 poslovnih klijenata. Među njima su tvrtke i brendovi kao što su AWT International, Wolt Market, Quehenberger, Foreo, Rox, Sinsay, Reserved, Mohito, Vivas Bar, Mlinar i mnogi drugi.

Komba trenutno omogućuje poslodavcima da u svega nekoliko klikova objave smjenu, definiraju satnicu i pronađu odgovarajuću osobu. Platforma je posebno prilagođena sektorima s izraženim oscilacijama u potražnji, poput ugostiteljstva, maloprodaje, veleprodaje, logistike, hotelijerstva i event industrije.

Model poslovanja temelji se na fleksibilnosti i potpunoj transparentnosti – poslodavci sami određuju uvjete i cijenu rada, plaćaju isključivo odrađene sate te imaju potpuni pregled troškova i angažmana kroz aplikaciju. Time se smanjuju administracija, operativni rizici i neformalni oblici zapošljavanja.

Mobilna aplikacija dodatno pojednostavljuje proces – poslodavci mogu objaviti potrebu za zaposlenikom s bilo koje lokacije, dok korisnici ponude za posao mogu pregledavati i prihvatiti u stvarnom vremenu.

Komba okuplja različite profile zaposlenika – studente, osobe koje traže dodatnu zaradu, nezaposlene, ali i kvalificirane profesionalce koji kroz platformu mogu pronaći put do stalnog zaposlenja. Time se stvara fleksibilan pool radne snage koji tvrtkama omogućuje brzu prilagodbu sezonskim vrhuncima, bolovanjima, godišnjim odmorima ili nepredviđenim situacijama.

Uz povremene angažmane, Komba nudi i mogućnost dugoročnog najma radnika, kao i posredovanje pri zapošljavanju kvalificiranih stranih radnika. Kroz mrežu partnerskih agencija, poslodavcima su u najkraćem mogućem roku dostupni radnici iz Centralne i Južne Amerike, Filipina, Ukrajine i zemalja regije. Ovaj model omogućuje poduzetnicima transparentan i sigurniji pristup međunarodnom tržištu rada, uz jasne uvjete i potpunu kontrolu procesa.

S daljnjim širenjem baze korisnika i dostupnosti diljem Hrvatske, Komba ima ambiciju postati standard za fleksibilno zapošljavanje te digitalno rješenje koje modernizira način na koji se tvrtke i radnici povezuju.