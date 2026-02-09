Komercijalni smještaj u 2025. s 1,2 posto više noćenja, u prosincu 7 posto više

U komercijalnim smještajnim objektima u 2025. je boravilo 20,7 milijuna turista ili 2,2 posto više nego 2024., a porast od 1,2 posto ostvarili su sa 95 milijuna noćenja, čemu je pridonio i prosinac s po sedam posto više dolazaka turista i noćenja nego je bilo u istom mjesecu 2024., pokazuju podaci DZS-a.

Porasti od po 7 posto u prosincu 2025. rezultat su dolaska 440,5 tisuća turista u komercijalne smještajne objekte te njihovih 942 tisuće noćenja, pri čemu su i domaći i strani turisti ostvarili slične stope rasta.

Domaćih 184 tisuće turista u prosincu 2025. je u komercijalnom smještaju ostvarilo 332 tisuće noćenja, što je 7,3 odnosno 4,2 posto više nego u prosincu 2024..

Stranih turista u prosincu 2025. došlo je u Hrvatsku 256 tisuća ili 7,4 posto više, a ostvarili su 8,5 posto više noćenja ili 610 tisuća, od kojih najviše turisti iz Slovenije, zatim Austrije, Njemačke, Italije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Srbije i SAD-a.

Zagreb i hoteli najposjećeniji u prosincu

Prema podacima DZS-a (Državnog zavoda za statistiku), među svim županijama najviše noćenja u prosincu 2025. bilo je u Gradu Zagrebu, 242 tisuće ili 1 posto više. na mjesečnoj razini, a to je ujedno za Zagreb drugi mjesec za redom, nakon studenoga, u kojima je zabilježio najviše ukupno noćenja među svim hrvatskim odredištima.

U prosincu 2025. po noćenjima Zagreb slijede Primorsko-goranska županija, sa 164 tisuće ili 8,1 posto više nego u istom mjesecu u godini prije, te Istarska županija sa 162 tisuće noćenja turista ili 8,3 posto više.

Zagreb je u prosincu ostvario i najviše noćenja domaćih turista, sa 77 tisuća ili 0,3 posto više nego u prosincu 2024., a s manje njihovih noćenja ili 18 tisuća drugi je Split, zatim Opatija sa 16 tisuća domaćih noćenja i Dubrovnik sa 14 tisuća.

I strani turisti su u prosincu najviše birali Zagreb, gdje su ostvarili i najviše noćenja, među kojima najviše turisti iz Njemačke, Bosne i Hercegovine, Italije, Austrije, Slovenije, Srbije i SAD-a.

Među vrstama komercijalnih smještajnih objekta, hoteli su u prosincu imali najviše noćenja, više od polovice ukupnih ili 547 tisuća, što je za tu vrstu i porast od 6,1 posto u odnosu na istu mjesec 2024., a slijede objekti tipa “sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor” sa 289 tisuća noćenja ili 5 posto više.