Komunalac Koprivnica za 10,1 milijun prodao negdašnju zgradu Peveca

Tvrtka trgovina KRK dala je najbolju ponudu za kupnju nekadašnje zgrade Peveca. Potpisala je kupoprodajni ugovor s Komunalcem iz Koprivnice.

Komunalac iz Koprivnice potpisao je u ponedjeljak kupoprodajni ugovor s poduzećem Trgovina KRK o prodaji poslovne zgrade i pripadajućeg zemljišta na adresi Radnička cesta 10 vrijedan 10,1 milijun eura, priopćili su u ponedjeljak iz Komunalca, a riječ je o bivšoj zgradi Peveca.

Time je okončan javni natječaj proveden na temelju odluka skupštine i uprave Komunalca donesenih krajem listopada. Na otvoreni natječaj pristigle su tri ponude, a povjerenstvo je kao najbolju ocijenilo onu Trgovine KRK.

Objekt od 58.000 četvornih metara prodavan je po početnoj cijeni od 6,2 milijuna eura, odnosno prosječno blizu 110 eura po četvornome metru.

Trgovina Krk posluje u grupaciji NTL te je vlasnik koncerna Čakovečki mlinovi.

Komunalac je kupio prostor koji je sada prodan kreditom podignutim 2012. godine, a kupio ga je na javnoj dražbi. Pevec, a danas Pevex ostao je u dijelu prostora kao najmoprimac, a ugovor o najmu traje mu do 2028. godine.