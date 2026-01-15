Končar dogovorio rekonstrukciju HE Varaždin vrijedan 95 milijuna eura plus PDV

HE Varaždin proći će rekonstrukciju proizvodnih jedinica. Navedeni posao vrijedan 95 milijuna eura plus PDV dobio je Končar.

Končar i HEP – Proizvodnja potpisali su 15. siječnja Ugovor za rekonstrukciju proizvodnih jedinica u Hidroelektrani Varaždin vrijedan 95,2 milijuna eura plus PDV.

Ugovor obuhvaća izradu tehničke dokumentacije, proizvodnju i isporuku primarne opreme i pripadajućih sustava dviju novih agregata HE Varaždin. Ugovoreni rok realizacije radova je 53 mjeseca od uvođenja u posao te se završetak radova očekuje 2030. godine.

HE Varaždin smještena je nedaleko od grada Varaždina i po trenutnoj instaliranoj snazi od 94 megavata šesta je po veličini od 27 HEP-ovih hidroelektrana. Prva je od ukupno tri izgrađene hidroelektrane na rijeci Dravi u Hrvatskoj kojima se uređuje i koristi Drava do ušća Mure. U rad je puštena 1975. godine, a zajedno s HE Čakovec i HE Dubrava predstavlja lanac kojim se od 1998. godine upravlja iz centra daljinskog nadzora i upravljanja u Varaždinu.

Rekonstrukcija je ugovorena po načelu „ključ u ruke“, a od značaja je za Grupu Končar zbog sudjelovanja više njezinih društava u projektu. Končar ovim projektom potvrđuje svoju sposobnost da implementira složena energetska rješenja koja poboljšavaju pouzdanost i učinkovitost elektroenergetskih sustava te pridonosi održivom razvoju Hrvatske.