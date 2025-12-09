Končar D&ST potpisao ugovor vrijedan više od 15 milijuna eura

Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) potpisao je ugovor sa SP Transmission PLC i SP Manweb PLC za isporuku srednje energetskih transformatora, vrijedan više od 15 milijuna eura, izvijestili su u utorak iz Končar-D&ST.

Realizacija pojedinih isporuka očekuje se od 2028. do 2030. godine.

Opseg radova uključuje projektiranje, proizvodnju, ispitivanje, isporuku, istovar i montažu transformatora, uzimajući u obzir sve zakonske obaveze, zahtjeve kupca i standarde Končar – D&ST-a.

Ovaj ugovor, kako se navodi, predstavlja nastavak nastupa tvrtke Končar – D&ST na tržištu Velike Britanije te potvrdu pozicije jednog od vodećih proizvođača u segmentu srednje energetskih transformatora i ključnog aktera u modernizaciji i izgradnji elektroenergetske infrastrukture Europe.

SP Transmission PLC i SP Manweb PLC su dio SP Energy Networks grupe sa sjedištem u Glasgowu.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se