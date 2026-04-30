Končar D&ST predlaže dividendu od 94,70 eura po dionici

Tvrtka Končar – Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) sazvala je Glavnu skupštinu za 9. lipnja, na kojoj će, između ostalog, odlučivati o isplati dividende za povlaštene i redovne dionice u iznosu od 94,70 eura po dionici, što je rast u odnosu na lani kada je isplaćena dividenda od 79,54 eura po dionici, vidljivo je iz poziva za skupštinu objavljenog u četvrtak.

Neto dobit Končar – D&ST za 2025. iznosi 121,04 milijuna eura.

Dio neto dobiti u iznosu od 72,6 milijuna eura rasporedit će se u zadržanu dobit Društva, dok je dio raspoložive dobiti namijenjen za isplatu dividende za povlaštene i redovne dionice u iznosu od 94,70 eura po dionici. To za 511.232 dionice daje ukupan iznos od 48,4 milijuna eura.

Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) kao vlasnici dionica na dan koji je 15 dana iza datuma održavanja Glavne skupštine, odnosno 24. lipnja.

To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date). Dividenda će biti isplaćena najkasnije u roku od 15 dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), do 9. srpnja.

Končar – D&ST je lani isplatio dividendu za povlaštene i redovne dionice u iznosu od 79,54 eura po dionici što za 511.232 dionice daje ukupan iznos od 40,7 milijuna eura.

Cijena redovne dionice Končara D&ST porasla je jutros na Zagrebačkoj burzi za 2,54 posto, na 4.030 eura te je tako bila najveća dobitnica. Povlaštena dionica poskupjela je za 0,53 posto, na 3.820 eura.