Končar i Siemens Energy ulažu 260 milijuna eura u proširenje proizvodnje velikih energetskih transformatora

Energetski transformatori (KPT), zajedničko društvo Končara i Siemens Energyja, ulaže oko 260 milijuna eura u proširenje tvornice velikih energetskih transformatora na zagrebačkom Jankomiru, početak izgradnje planiran je za 2026. godinu, priopćili su u petak iz Končara kako bi razjasnili situaciju i spriječili daljnje širenje netočnih i potencijalno štetnih informacija.

Končar i Siemens Energy, stoji u priopćenju, njeguju uspješno partnerstvo od 1995. godine, kada je osnovano zajedničko društvo Končar – Energetski transformatori (KPT). Siemens Energy ima 51 posto vlasničkog udjela u KPT-u, dok Končar drži 49 posto.

Tvornica na Jankomiru danas je među globalnim liderima u proizvodnji velikih energetskih transformatora. KPT je specijaliziran za proizvodnju generatorskih transformatora do 550 kV / 1000 MVA, mrežnih i autotransformatora do 550 kV / 1000 MVA, HVDC transformatora do 550 kV DC te prigušnica do 550 kV / 250 MVAr. U 2024. godini tvrtka je zapošljavala 650 ljudi.

Suvremena tvornica starta u listopadu

Kako bi odgovorili na rastuću globalnu potražnju za opremom za prijenos i distribuciju električne energije, proširenje proizvodnje započeli su 2022. godine s ciljem povećanja kapaciteta s 22.000 MVA na 30.000 MVA do 2027. godine. Novi investicijski ciklus, vrijedan oko 260 milijuna eura, dodatno će povećati kapacitet na 45.000 MVA do 2031. godine, a otvorit će oko 350 novih radnih mjesta.

Pored spomenute investicije, Končar i Siemens Energy osnovali su 2024. godine još jedno zajedničko društvo – Končar – Transformatorski kotlovi (KTK) – s ciljem odgovora na rastuću globalnu potražnju za transformatorima. Končar ima većinski udio od 60 posto, dok Siemens Energy drži 40 posto udjela. Tvrtka se specijalizirala za proizvodnju i prodaju transformatorskih kotlova – ključne komponente transformatora.

U Sesvetskom Kraljevcu u tijeku je završna etapa izgradnje suvremene tvornice, čiji se početak rada očekuje u listopadu ove godine. Tvornica će zapošljavati više od 400 ljudi te godišnje proizvoditi oko 160 prilagođenih kotlova, prema specifičnim zahtjevima tržišta i kupaca.

“S obzirom na nedavne medijske objave o ulaganju Siemens Energyja u Hrvatskoj, Grupa Končar želi razjasniti situaciju kako bi spriječila daljnje širenje netočnih i potencijalno štetnih informacija. Ni Končar ni Siemens Energy nisu autori spomenutih tvrdnji, niti su potvrdili njihov sadržaj. Kao društvo listano na Zagrebačkoj burzi, Končar je predan transparentnoj i odgovornoj komunikaciji te ima zakonsku i etičku obvezu informirati investicijsku javnost točnim i provjerenim informacijama”, naveli su u svom priopćenju od petka.