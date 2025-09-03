Končar – Metalne konstrukcije sklopile ugovor o kupnji Dalekovod MK-a

Končar nastavlja s akvizicijama. Nakon preuzimanja uspješnog Neosa, preuzeo je i Dalekovod MK, koji je prošle godine zabilježio 1,31 milijuna eura gubitka.

Končar – Metalne konstrukcije sklopile su u srijedu ugovor o kupnji tvrtke Dalekovod MK. Informacija je koju je objavio Končar d.d. na Zagrebačkoj burzi nakon sklapanja ugovora s Dalekovodom d.d. To je već druga realizirana Končarova akvizicija u posljednjih nekoliko dana – prva je bila preuzimanje tvrtke Neos.

Končar je još u travnju objavio kako je tada pokrenuo analizu o mogućnosti restrukturiranja u sklopu kojeg bi Končar – Metalne konstrukcije akvizirale Dalekovod MK. Riječ je o tvrtki sa 112 zaposlenih, 10,38 milijuna eura prihoda i 1,31 milijuna eura gubitka u 2024. godini.

Sada navode kako se po zaključenju transakcije i restrukturiranjem unutar Končar grupe postižu sinergijski efekti povezivanja društava kako bi se uz prilagodbu i proširenje proizvodnog programa društva Končar – Metalne konstrukcije stvorile pretpostavke za održivi i uspješan nastavak poslovanja.

Končar – Metalne konstrukcije u 2024. godini imale su 379 zaposlenih, 39,48 milijuna eura prihoda i 2,84 milijuna eura dobiti.