Končar pobijedio na natječaju za izgradnju velike ZET-ove punionice za električne autobuse

Končar će graditi ZET-ovu punionicu za električne autobuse u Podsusedu. To je rezultat natječaja na kojem su četiri zainteresirane strane za posao borile primarno smanjenjem cijene. Nije sasvim jasno može li projekt zbog kašnjenja završetka natječaja biti završen u zadanim rokovima o kojima ovisi financiranje iz NPOO-a.

Zagrebački Končar dobio je posao izgradnje infrastrukture za punjenje električnih autobusa u Podsusedu. Natječaj procijenjene vrijednosti 20,23 milijuna eura plus PDV financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Forbes Hrvatska najavio ga je u lipnju, a na njega su se javile četiri tvrtke.

Sve četiri odlučile su se boriti cijenom, koja je imala 60 posto utjecaja na izbor izvoditelja. Končarova ponuda iznosila je 7,85 milijuna eura plus PDV, slovenski Rico i Duplico iz Kalinovice tražili su 7,98 miijuna eura plus PDV, Hitachi energy (hrvatska tvrtka švicarskog Hitachi Energyja u vlasništvu japanskog Hitachija) tražio je 10,24 milijuna eura plus PDV, a zagrebački Intis Engineering 11,49 milijuna eura plus PDV.

Tri podizvoditelja

Končar je jedini dobio sve bodove u natječaju u kojem su se uz cijenu bodovali iskustvo stručnjaka, duljina jamstvenog roka i maksimalno moguća snaga punjenja na jednom priključku. Končar je jedini dobio maksimalne bodove i na temelju maksimalne snage punjenja na jednom priključku. Ona je morala iznositi najmanje 150 kilovata.

Končarovi podizvoditelji koji će obaviti 36,67 posto posla bit će Končar Digital, TSG Croatia i TSG Deutschland.

Projekt punionice između ostalog obuhvaća izgradnju tipske transformatorske stanice i 134 mjesta za punjenje električnih autobusa, odnosno 67 dvostrukih punjača. Vršna snaga za napajanje punionice iznosit će oko 18 megavata, dok je ukupna instalirana snaga prema broju modula 20,1 megavata.

Trenutačni izgled ZET-ove lokacija u Podsusedu. Na desnom parkingu u planu su dva reda natkrivenih parkinga za klasične i tri reda natkrivenih parkinga za zglobne autobuse s ukupno 134 punjača; Screenshot: Uređena zemlja / DGU

Hoće li sredstva iz NPOO-a doći u pitanje?

U prvoj verziji natječaja pisalo je da mora biti završen 12 mjeseci nakon sklapanja ugovora, a najkasnije do 30. lipnja 2026. godine. Rok je kasnije smanjen na deset mjeseci, no kako je do kraja lipnja 2026. godine ostalo tek šest mjeseci, iz dokumentacije natječaja nije jasno koji su mogući scenariji. U ranijem odgovoru na pitanje jedne od zainteresiranih strana navodi se kako će se izvoditelj smatrati odgovornim ako prekorači taj rok zbog kojeg bi sredstva iz NPOO-a došla u pitanje.

Posljednjim natječajem za kupnju električnih autobusa ZET je nabavio 62, uglavnom MAN-ova modela, no iz 134 mjesta za punjenje jasno je da ih dugoročno planira nabaviti još. Na ZET-ovim stranicama navodi se kako trenutačno raspolažu s ukupno 474 autobusa i 258 tramvaja.

Fotografije primjera pojedinačnih punjača; Screenshot: Natječajna dokumentacija