KONČAR povodom svoje 105. obljetnice održao tradicionalnu dodjelu novčanih nagrada najboljim studentima TVZ-a

KONČAR povodom 105. obljetnice od svog osnutka ponovno ugostio profesore i studente Tehničkog sveučilišta Zagreb (TVZ) na tradicionalnoj dodjeli “KONČAREVE nagrade“.

Domaći tehnološki lider još od 2004. godine dodjeljuje ovu vrijednu nagradu i priznanje najuspješnijim studentima TVZ-a svih studijskih godina pod geslom “Najbolja investicija je investicija u ljude“. S ciljem nagrađivanja i daljnjeg poticanja izvrsnosti, KONČAR je i ove godine nagradio 18 studenata sa stručnih studija Elektrotehnike, Strojarstva, Mehatronike, Računarstva i Informatike, a nagrade im je osobno uručio predsjednik Uprave KONČARA, Gordan Kolak.

Grupa KONČAR osnovana je 24. siječnja 1921. godine, a u svojoj je stoljetnoj povijesti osim iznimnih industrijskih i razvojnih postignuća ostavila i dubok trag u domaćoj akademskoj zajednici. Dan KONČARA, kojim tvrtka svake godine obilježava obljetnicu od svog osnutka, tradicionalna je prilika za odavanje počasti generacijama vrhunskih inženjera i stručnjaka tehničkih zanimanja upravo daljnjim ulaganjem u mlade, visoko obrazovanje i promicanje kulture izvrsnosti.

Nakon svečanog otvorenja nove suvremene tvornice KONČAR – Transformatorskih kotlova u Sesvetskom Kraljevcu, kojim je 23. siječnja također simbolično obilježen Dan KONČARA, dodjela “KONČAREVIH nagrada“ konačno je zaokružila proslavu 105 godina znanja, predanosti napretku i ulaganja u budućnost.

“Posebno nam je važno prepoznati i podržati trud, znanje i uspjeh mladih talenata jer upravo ljudi čine najveću vrijednost svake uspješne organizacije. Hrvatska i domaća industrija nalaze se u važnom razdoblju koje će oblikovati našu budućnost, a ključnu ulogu u tom procesu imaju upravo mladi ljudi koji će preuzeti odgovornost za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti domaće industrije. Ovim priznanjem želimo im dati jasnu potvrdu da prepoznajemo njihov trud, znanje i izvrsnost.

Ponosni smo na njihove uspjehe te im, uime KONČARA, upućujemo iskrene čestitke i želje za mnogo uspjeha na daljnjem akademskom i profesionalnom putu. Uvjeren sam da će dio njih upravo u KONČARU pronaći priliku za ostvarenje svojih ambicija“, poručio je predsjednik Uprave KONČARA, Gordan Kolak.

Uz predsjednika Uprave, studentima su na uspjehu čestitali i nazočni članovi Uprave KONČARA, Petar Bobek i Ivan Paić, a svečanosti su prisustvovali i prodekan za nastavu i studente Tehničkog veleučilišta Zagreb, izv. prof. dr. sc. Davor Cafuta te pročelnik Elektrotehničkog odjela Tehničkog veleučilišta Zagreb, doc. dr. sc. Stjepan Tvorić, v. pred.

“U ime dekanice Tehničkog veleučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jane Žiljak Gršić te u svoje osobno ime kao prodekan, upućujem najiskreniju zahvalu na prestižnim nagradama koje ste dodijelili našim najuspješnijim studentima. Tvrtka KONČAR desetljećima predstavlja simbol tehnološke izvrsnosti i inovacija, a vaša neprekidna podrška mladim talentima dokaz je duboke posvećenosti razvoju struke i ulaganju u budućnost hrvatskog gospodarstva. Ovakva priznanja za naše studente nisu samo materijalna potpora, već i iznimna motivacija.

Ona su potvrda da se njihov trud, znanje i rad prepoznaju od strane lidera u industriji, što im daje dodatni poticaj da po završetku studija ostanu graditi karijeru u tehnološkom sektoru upravo u Hrvatskoj. Ponosni smo što u KONČARU imamo partnera koji razumije važnost sinergije između obrazovnog sustava i realnog sektora. Vjerujemo da će naši studenti sutra biti nositelji inovacija i napretka unutar vaših pogona i laboratorija“, rekao je prodekan za nastavu i studente Tehničkog veleučilišta Zagreb, izv. prof. dr. sc. Davor Cafuta.