KONČAR sklopio ugovor s Fortune 500 tvrtkom – Sanmina Corporation

Forbes Hrvatska 16. pro 2025. 12:50
Predstavnici Sanmina Corporation i Grupe KONČAR u San Joseu prigodom potpisa ugovora o poslovnoj suradnji

KONČAR je s američkom tvrtkom Sanmina Corporation sklopio ugovor o zajedničkom razvoju prilagođenog transformatora srednjeg napona te istraživanju dodatnih mogućnosti suradnje u cilju podrške planovima rasta KONČARA na američkom tržištu.

Sanmina Corporation, tvrtka s liste Fortune 500, vodeći je pružatelj integriranih proizvodnih rješenja za najbrže rastuće segmente globalnog tržišta usluga elektroničke proizvodnje (EMS). Ugovor o poslovnoj suradnji potpisali su Gordan Kolak i Ivan Paić, predsjednik i član Uprave KONČARA te Hari Pillai, predsjednik Grupe za tehnološke komponente u Sanmini i Ivan Bekavac, potpredsjednik za razvoj poslovanja u Sanmini. Potpisom ugovora Sanmina Corporation objavljuje značajno proširenje svog energetskog poslovanja izgradnjom nove, suvremene tvornice u Houstonu, Texas, usmjerene na potrebe američkog energetskog tržišta.

Tvrtka Sanmina prepoznata je kao tehnološki lider koji nudi cjelovita proizvodna rješenja, osiguravajući vrhunsku kvalitetu i podršku proizvođačima originalne opreme (OEM), ponajprije u industrijskom, medicinskom, obrambenom i zrakoplovnom sektoru, automobilskoj industriji, komunikacijskim mrežama te tržištu infrastrukture za cloud i umjetnu inteligenciju. Sanmina Corporation već ima proizvodne pogone strateški smještene u ključnim regijama diljem svijeta, a novom tvornicom u Houstonu dodatno će ojačati svoje tehnološke sposobnosti i kapacitete.

Tvornica će proizvoditi širok raspon visokokvalitetnih energetskih proizvoda, uključujući transformatore za distribuciju srednjeg napona, mjerne transformatore i sklopnu opremu. Početak proizvodnje očekuje se 2027. godine, uz već osigurane početne ugovore s kupcima.

„Izuzetno nam je drago objaviti ovo proširenje energetskog poslovanja Sanmine. Vjerujemo da prijenos, distribucija i pohrana električne energije savršeno odgovaraju našim temeljnim kompetencijama u inženjeringu i proizvodnji, kako bismo isporučili vrhunsku opremu srednjeg i visokog napona“, izjavio je prigodom potpisivanja ugovora Jure Sola, predsjednik i glavni izvršni direktor Sanmine.

“Veseli nas što suradnju sa Sanminom započinjemo projektom koji nam omogućuje primjenu našeg dugogodišnjeg iskustva u projektiranju i proizvodnji transformatora. Gledajući širu sliku, najviše nas raduje potencijal za ubrzanje rasta KONČARA na američkom tržištu kroz partnerstvo sa Sanminom,“ istaknuo je Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

