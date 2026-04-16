Končar ugovorio dosad najvrijedniji posao na području izgradnje transformatora

Končar je sa švedskim operatorom prijenosnog sustava Svenska Kraftnät potpisao ugovor za izgradnju nove transformatorske stanice CT186 Munga, vrijedan 257,8 milijuna švedskih kruna (bez PDV‑a), odnosno približno 24 milijuna eura, izvijestili su u četvrtak iz te injženjerkse kompanije.

Projekt TS Munga predstavlja prvu greenfield transformatorsku stanicu naponske razine 400 kV ugovorenu u Švedskoj te je, prema ugovorenoj vrijednosti, najveći pojedinačni ugovor Končara na području izgradnje transformatorskih stanica, ističu u svom priopćenju. Ugovorom je dogovorena izgradnja transformatorske stanice po načelu “ključ u ruke”, dodaju.

Kako navode iz te kompanije, na švedskom tržištu prisutni su niz godina kroz isporuku transformatora (mjernih, distributivnih i energetskih) te kroz projekte izgradnje i revitalizacije transformatorskih stanica.

