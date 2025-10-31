Končar uključen u projekt nabave MORH-a vrijedan 125 milijuna eura

Iz Končara su putem Zagrebačke burze izvijestili kako je predviđeno da s Ministarstvom obrane RH potpišu okvirni sporazum kao sistem integrator i proizvođač dijela opreme za obrambeni projekt vrijedan 125 milijuna eura bez PDV-a.

“Slijedom priopćenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, temeljem odluke o višegodišnjoj nabavi sustava protudronske zaštite, predviđeno je da Končar potpiše okvirni sporazum kao sistem integrator i proizvođač dijela opreme. Očekuje se da će ovaj projekt, vrijedan 125 milijuna eura (bez PDV-a), dodatno osnažiti domaću obrambenu industriju kroz prijenos znanja i dijela proizvodnje u Hrvatsku, uz smanjenje ovisnosti o inozemnim dobavljačima”, izvijestili su iz Končara.

Kazali su da će i dalje obavještavati investicijsku javnost o svim materijalnim informacijama čim one postanu konkretne i pravno regulirane.

Iz MORH-a su, pak, danas priopćili da je Odbor za obranu Hrvatskog sabora danas dao pozitivno mišljenje za četiri ključne nabave Ministarstva obrane koje će značajno modernizirati Hrvatsku vojsku. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić predstavio je projekte nabave sustava protudronske zaštite, 44 tenka Leopard 2A8, 18 samohodnih haubica Caesar MK2 i 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7.

Ukupna vrijednost nabava koje će se pokrenuti do kraja ove godine iznosi 1,95 milijardi eura. U projekte nabave uključene su tvrtke i partneri iz Hrvatske, među kojima su Končar i Đuro Đaković, a otvorena je mogućnost sudjelovanja i drugih hrvatskih proizvođača, stoji u priopćenju.

Končar kao sistem integrator i proizvođač dijela opreme

MORH tako navodi da će sklopiti Okvirni sporazum s tvrtkom Končar za opremanje Hrvatske vojske sustavom protudronske zaštite višegodišnjim financiranjem od 2026. do 2029. godine. Nabava vrijedna 125 milijuna eura bez PDV-a obuhvaća dva stacionarna sustava za zaštitu vojne kritične infrastrukture i dva mobilna sustava.

U prvoj fazi, koja se planira do sredine 2027. godine, predviđa se opremanje sustavima za praćenje, ometanje i presretanje dronova koji će biti integrirani u jedinstveni sustav zapovijedanja i nadzora. Sustav će biti otporan na kibernetičke prijetnje i potpomognut umjetnom inteligencijom. Druga faza projekta usmjerena je na opremanje mobilnim sustavima naoružanima topom kalibra 30 mm uvezanima u zajednički sustav.

Tvrtka Končar bit će sistem integrator i proizvođač dijela opreme poljske tvrtke Advanced Protection Systems (APS) čime će se omogućiti prijenos znanja i dijela proizvodnje sustava SKYctrl u Hrvatsku. Dodatnu prednost predstavlja mogućnost uključivanja drugih hrvatskih tvrtki u ovaj projekt što pridonosi osnaživanju hrvatske obrambene industrije i smanjenju ovisnosti o inozemnim dobavljačima, izvijestili su z MORH-a.

Inače, cijena dionice Končara danas je na Zagrebačkoj burzi (ZSE) porasla 1,82 posto, na 672 eura.

Iz MORH-a su između ostalog naveli i da će se zajednička nabava 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7 provest potpisivanjem Okvirnog sporazuma, koji su već potpisali Ministarstvo obrane Češke Republike, Ministarstvo obrane Slovačke i Tatra Defence Systems. Novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE, a Okvirni sporazum potpisat će se do kraja godine.

Potpisivanje Okvirnog sporazuma omogućit će i potpisivanje ugovora između tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Tatra Defence Systems u skladu s kojim će se završna montaža kamiona i njihovo održavanje provoditi u Hrvatskoj. Vrijednost nabave je oko 200 milijuna eura, a rok isporuke od 2026. do 2030. godine.

Cijena dionice Đure Đakovića na ZSE porasla je danas 0,79 posto, na 64 eura.