Končaru D&ST dodijeljena Zlatna bilanca Fine za najuspješniju veliku tvrtku u 2025.

Fina je u četvrtak navečer dodijelila Zlatne bilance najboljim hrvatskim tvrtkama u 2025. godini, a pobjednik u kategoriji najuspješnije velike tvrtke je Končar – Distributivni i specijalni transformatori.

Financijska agencija (Fina) dodijelila je Zlatne bilance 18. puta, i ove godine pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.

Dodijeljeno je deset Zlatnih bilanci najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u 2025. godini, u kategorijama prema veličini poslovnog subjekta, ključnim gospodarskim djelatnostima te poslovnim dosezima.

Ovogodišnje nagrade dodijeljene su za najuspješnije mikro, male, srednje i velike tvrtke, najuspješnije tvrtke u poljoprivredi, turizmu i prerađivačkoj industriji, najbrže rastuću tvrtku, najuspješniju tvrtku s kontinuitetom poslovanja te najuspješniju banku.

Kako je objavljeno na svečanoj dodjeli u zagrebačkom hotelu Esplanade, najuspješnija srednja tvrtka je Tvornica stočne hrane iz Čakovca, najuspješnija mala tvrtka Colas Mineral iz Varaždina, a najuspješnija mikro tvrtka PSC Antares iz Kostrene.

Najbrže rastuća tvrtka je SATO iz Zaboka, najuspješnija tvrtka s kontinuitetom poslovanja je NEXE iz Našica, a najuspješnija banka Zagrebačka banka.

Zlatnu bilancu za najuspješniju tvrtku u poljoprivredi dobila je varaždinska Koka, najuspješnija tvrtka u turizmu je Turisthotel iz Zadra, a najuspješnija tvrtka u prerađivačkoj industriji koprivnički Belupo.

Dobitnici Zlatne bilance najbolje su rangirane tvrtke prema pokazateljima utvrđenima Fininom metodologijom, koja daje cjelovitu sliku njihova financijskog zdravlja te obuhvaća uspješnost upravljanja ulaganjima, podmirivanje obveza, razinu zaduženosti i učinkovitost upravljanja. Razmatraju se i broj zaposlenika pojedine tvrtke, ostvarena dobit, kreditna sposobnost te ugled poslovnog subjekta.

Od ukupno 166.052 poslovna subjekta koji su predali godišnje financijske izvještaje za 2025. godinu, njih 3.757 zadovoljilo je kriterije za ulazak u konkurenciju za Zlatnu bilancu.