Končaru “zlatna”, a Končar D&ST-u “srebrna dionica” Zagrebačke burze

Zagrebačka burza (ZSE) tradicionalno je dodijelila godišnje nagrade, pri čemu je nagradu za “zlatnu dionicu” godine drugi put zaredom dobio Končar, dok je tvrtki iz te grupacije – Končar distributivnim i specijalnim transformatorima (D&ST), pripala “srebrna dionica”.

ZSE nagrade dodjeljuje od 2012. godine, a osim u kategoriji dionice godine, uručene su i za članove godine, za doprinos razvoju tržišta kapitala, a tu je i nagrada Akademije Zagrebačke burze za doprinos edukaciji o tržištu kapitala. Također, na svečanosti su dodijeljene i nagrade Poslovnog dnevnika i ZSE-a za odnose s ulagateljima, kao i nagrada PWC-a za građenje povjerenja javnosti.

Uz zlato i srebro koji su otišli u Končar, “brončana dionica” pripala je Hrvatskom telekomu.

Član Uprave Končara za financije Mario Radaković je istaknuo da kompanija već zadnjih šest godina bilježi rast prihoda i profitabilnosti, kao i rast ugovorenosti novih poslova. Iduću godinu kompanija tako dočekuje s 2,5 milijardi eura ugovorenih poslova, u kojoj planira ostvariti prihode od oko 1,4 milijarde eura, izjavio je Radaković.

“Zlatnim članom” godine proglašeni su Intercapital vrijednosni papiri, “srebrni član” godine je Privredna banka Zagreb (PBZ), a “brončani član” godine Hita vrijednosnice.

Nagradu za doprinos razvoju tržišta kapitala ove godine su dobile tri tvrtke – Ing-grad, Tokić i Žito grupa, s obzirom da su na ZSE-u provele inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO).

Nagrada Akademije Zagrebačke burze za doprinos edukaciji o tržištu kapitala pripala je Institutu za financijsko obrazovanje Štedopis, dok je nagradu PricewaterhouseCoopersa (PwC) za građenje povjerenja javnosti dobio Valamar.

Također, dodijeljene su i nagrade Poslovnog dnevnika i Zagrebačke burze za najbolje odnose s ulagateljima, pri čemu je treće mjesto pripalo Hrvatskom telekomu, drugo Atlantic grupi, a prvo Podravki.

Ukupni promet na ZSE-u u 2025. porastao za 70 posto

Predsjednica Uprave ZSE-a Ivana Gažić je istaknula da je ova godina na Burzi bila izuzetno uspješna, pri čemu je dionički indeks CROBEXtr zabilježio povrat od 28 posto, a također je ostvaren i snažan porast prometa, za 70 posto, na 779 milijuna eura.

Tu su i već spomenuta tri IPO-a, što domaću burzu, rekla je Gažić, svrstava među globalne lidere po broju izlistavanja novih kompanija u ovoj godini. Pritom su Ing-grad, Tokić i Žito grupa u IPO-ima prikupili više od 200 milijuna eura, što je po njoj impresivna brojka.

“Mislim da potencijala i dalje ima, za sve kompanije koje su spremne prihvatiti razinu korporativnog upravljanja i transparentnosti koje burza zahtijeva, te na taj način financirati svoj rast i razvoj”, izjavila je Gažić.

Glavni savjetnik ministra financija Matej Bule je istaknuo da je razvoj domaćeg tržišta kapitala postao i Vladin strateški prioritet, s obzirom i na ove godine usvojen strateški okvir za njegov razvoj.

Rekao je i da posebno veseli što sva tri ovogodišnja IPO-a dolaze iz tri različita sektora.

U novom krugu “trezoraca” građani upisali gotovo cjelokupni ciljani iznos

Kazao je i da je država jako ponosna na svoja izdanja narodnih”trezorskih zapisa i obveznica, pri čemu je za građane danas zaključeno najnovije izdanje “trezoraca”.

U više od dvije i pol godine, to je bilo 18. izdanje vrijednosnih papira države koje su mogli kupiti građani, od toga 15. serija trezorskih zapisa.

Ciljani nominalni iznos izdanja tromjesečnih “trezoraca” je bio 1,6 milijardi eura, uz godišnju stopu prinosa 2,5 posto, a Bule je otkrio da su gotovo cjelokupni iznos upisali mali investitori. To pokazuje da je cijela ova priča “pala na izuzetno plodno tlo”, čime je stvorena i jedna nova klasa investitora na domaćem tržištu kapitala, rekao je Bule.

Inače, kako je već uobičajeno, u utorak će biti otvoren drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje, nakon čega će biti objavljeni konačni uvjeti izdanja.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman je također apostrofirao vrlo dobre brojke na ZSE-u ove godine, a nada se da će se u 2026. dogoditi barem jedan, ako ne i dva IPO-a. Podsjetio je i na proces regionalnog povezivanja burzi, u kojem sudjeluje i Hanfa kao regulator, a kao izuzetno važno je izdvojio i očekivano skoro članstvo Hrvatske u OECD-u.

Okupljanima se obratio i predsjednik Uprave Ljubljanske burze Marko Bombač, koji je apostrofirao dobru suradnju Ljubljanske i Zagrebačke burze, pri čemu se ove godine po prvi puta dogodilo da su u IPO-u hrvatske tvrtke, Tokić grupe, mogli sudjelovati i ulagači na Ljubljanskoj burzi.

Inače, Zagrebačka burza je potpuni vlasnik Ljubljanske, a krajem godine se obilježava deset godina od zaključenja te transakcije.