Konditorska industrija s 4,4 milijuna eura gubitka

Konditorska industrija je u 2024. zabilježila gubitak od 4,4 milijuna eura, u odnosu na 6,3 milijuna eura neto dobiti godinu ranije, pokazuje analiza poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, koju je objavila Financijska agencija (Fina).

U toj je djelatnosti u 2024. poslovalo 27 poduzetnika koji su imali 2.172 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu pad broja zaposlenih za 5,1 posto.

Ukupni prihodi poduzetnika u konditorskoj industriji u 2024. su iznosili 244,5 milijuna eura, što je 5,4 posto više nego u godini prije, dok su ukupni rashodi povećani za 10,4 posto, na 247,3 milijuna eura.

Dobit razdoblja je iznosila 7,4 milijuna eura, a gubitak razdoblja 11,8 milijuna eura pa je tako iskazan negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 4,4 milijuna eura.

Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda, njih 13 poslovalo je s dobiti, dok je 14 poduzetnika iskazalo gubitak razdoblja.

Izvoz poduzetnika u konditorskoj industriji u 2024. je dosegnuo vrijednost od 77,1 milijun eura i pao je za 16,2 posto prema godini ranije, a uvoz je povećan za 30,8 posto, na 93,9 milijuna eura. Trgovinski deficit je pritom iznosio 16,9 milijuna eura.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2024. su iznosile 13,3 milijuna eura, uz skok za 61,9 posto.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u proizvodnji kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda lani je iznosila 1.053 eura, što je za 16,9 posto više u odnosu na prethodnu godinu, ali i za 10,1 posto manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Hrvatske, koja je u 2024. iznosila 1.171 euro.

Među 27 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda u 2024. godini, najveće ukupne prihode, 180 milijuna eura, ostvarilo je Kraš, što je 73,6 posto ukupnih prihoda cijele djelatnosti.

Kraš je iskazao i najveću dobit razdoblja u iznosu od 6,9 milijuna eura, a lani je zapošljavao i najveći broj radnika, njih 1.511, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća od 1.135 eura.

S 38,3 milijuna eura, drugi po visini ukupnih prihoda bio je Kandit, koji je zapošljavao 259 radnika.