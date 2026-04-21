Kontinentalni turizam ubrzano raste, a Slavonija i Baranja predvode trend

Slavonija i Baranja su turistički najbrže rastuće regije Hrvatske – poruka je s događanja Stories of Slavonia platforme za premium turizam HGK Stories Croatia. Događaj je okupio predstavnike turističkog sektora, članice platforme, OPG-ove kao predstavnike identiteta regije te partnere i agente s njemačkog tržišta, jednog od najvažnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam.

Jedan od fokusa bio je na predstavljanju modela aranžmana koji objedinjuju premium smještaj, gastronomiju, lokalne doživljaje i autentičnu kulturnu ponudu.

“Kontinentalni turizam postaje sve veći segment hrvatskog turizma. Važno je da ga karakteriziraju proizvodi više dodane vrijednosti utemeljeni na autentičnosti i identitetu destinacije – što je u samoj srži premium turizma. Zato smo danas odlučili predstaviti platformu Stories regiji Slavonije i Baranje kao alat za umrežavanje i podizanje konkurentnosti sektora. Predstavljamo među ostalim i model strukturiranog povezivanja ponuditelja visokokvalitetnih usluga u tržišno spremne premium aranžmane. Na taj način jačamo tržišni plasman kontinentalne premium ponude, a to su nam potvrdili i agenti s njemačkog tržišta čiji smo dolazak organizirali radi ciljanog predstavljanja regije međunarodnim partnerima”, poručila je Andreja Vukojević, potpredsjednica HGK.

Platforma Stories ove godine obilježava drugu godišnjicu djelovanja, a usmjerena je na umrežavanje pružatelja premium usluga te razvoj inovativnih i održivih turističkih proizvoda. Nizom aktivnosti, uključujući edukacije, promotivne projekte i B2B događanja, platforma potiče podizanje kvalitete ponude na nacionalnoj razini. Slavonija je u tom kontekstu prepoznata kao regija snažnog identiteta čija je ponuda, temeljena na doživljaju, tradiciji i načinu života lokalne zajednice, sve traženija među suvremenim putnicima.

“Turizam u našoj županiji bilježi snažan rast, ali naš fokus je razvoj premium i autentičnih doživljaja. Kroz povezivanje vrhunskih lokalnih proizvođača i pružatelja usluga, stvaramo ponudu koja gostima daje dodanu vrijednost, a nas pozicionira kao prepoznatljivu kontinentalnu destinaciju. S više od 330 tisuća noćenja i kontinuiranim rastom – među vodećima u Hrvatskoj – jasno je da se pozicioniramo kao destinacija autentičnih i sve kvalitetnijih turističkih doživljaja”, naglasila je Nataša Tramišak, županica Osječko-baranjske županije.

“Slavonija i Baranja bilježe najveći turistički rast u Hrvatskoj – u 2025. godini ostvaren je rekordan porast broja noćenja, veći od 15 posto. Kvalitetu ponude potvrđuju brojna priznanja, a sve je to dokaz da se kategorija premium danas ne odnosi samo na vrhunski smještaj. Iz dana u dan gosti nam uzvraćaju osjećaj i ono što iskonski znamo – da su primarni faktori očuvana priroda i život u skladu s njom, kao i naša tradicija, iskrena gostoljubivost i autentičan način života”, rekao je Mislav Matišić, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.

Slavonija se sve snažnije profilira i svojim gastronomskim posebnostima koje su više od puke turističke ponude. Upravo hrana, lokalni proizvodi i kulinarska tradicija služe kao alat diferencijacije na sve zahtjevnijem međunarodnom tržištu. Budući da je Slavonija u fokusu nove etape projekta Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje, do kraja sljedeće godine tim iskusnih chefova definirat će i unificirati recepte za karakteristična jela regije. Projekt je usmjeren na jačanje prepoznatljivosti i kvalitete domaće gastronomije.

“Hrvatska ima iznimno bogatu gastronomsku baštinu, ali ona još uvijek nije dovoljno jasno definirana ni prepoznata na međunarodnoj razini. Upravo zato nastavljamo s projektom pa nakon Dalmacije, fokus stavljamo na Slavoniju, regiju snažnog kulinarskog identiteta i iznimnog potencijala. Naš je cilj, kroz isti model suradnje s vrhunskim chefovima i kroz edukacije mladih kuhara, nastaviti graditi temelje za dugoročno pozicioniranje hrvatske kuhinje kao važnog dijela turističke ponude i identiteta zemlje”, pojasnila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Na događanju se razgovaralo i o postojećim izazovima – od percepcije destinacije do potrebe za dodatnim ulaganjima u infrastrukturu i razvoj proizvoda. Iskorake u tom smjeru radi nacionalni avioprijevoznik. Croatia Airlines povezuje Hrvatsku s 33 europske zračne luke kroz 55 linija te članstvom u Star Alliance i programu Miles & More, stvara uvjete za globalnu povezanost i jaču vidljivost.

“Linija Osijek-Munchen predstavlja važnu zračnu vezu istočne Hrvatske s jednim od najvećih europskih hubova. Munchen je čvorište koje otvara vrata cijelom svijetu, a Osijek jača dostupnost cijele Slavonije, i šire”, istaknuo je Slaven Žabo, direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa i najavio da im predstoji obnova flote koja predstavlja najveći projekt u povijesti aviokompanije.

Plan uključuje 15 novih Airbus A220 zrakoplova do 2027. godine, 25 posto nižu potrošnju goriva i značajno smanjenje emisija CO₂. Najavio je i višu razinu udobnosti za putnike uz usluge poput Wi-Fi-ja, eNovina, inflight magazina, a posebno kroz projekt Okusi Hrvatske kojim putnicima približavaju domaću gastronomiju već tijekom leta.

Događaj Stories of Slavonia dio je šire inicijative predstavljanja hrvatskih regija kroz autentične i premium doživljaje. Cilj je jačanje međunarodne prepoznatljivosti regija i ponuditelja premium usluga, te poticanje cjelogodišnjeg turizma. Premium ponudu više od 200 članica platforme domaći i strani gosti mogu istražiti na webu Stories Croatia.