Krajem kolovoza 75.495 nezaposlenih

Krajem kolovoza ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirano je bilo 75.495 nezaposlenih osoba, što je 14,2 posto ili 12.491 osoba manje nego u kolovozu prošle godine, pokazuju podaci HZZ-a.

U odnosu na srpanj broj nezaposlenih povećan je za 3,2 posto ili 2.312 osoba.

Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 74.677 nezaposlenih, a oglašeno je 20.218 slobodnih radnih mjesta.

Tijekom kolovoza ove godine, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 9.692 osobe, što je 3,8 posto više nego u kolovozu 2024. godine. Pritom je 6.781 osoba ili 70 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 1.190 osoba iz redovitoga školovanja (12,3 posto) te 1.721 osoba iz neaktivnosti (17,7 posto).

Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo je 7.380 osoba, što je 19,3 posto manje nego u kolovozu lani. Od toga je zaposleno 4.660 osoba, i to 4.180 osoba ili 89,7 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 480 osoba ili 10,3 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je realizirano u trgovini na veliko i malo – 610 osoba ili 14,6 posto. Slijedi prerađivačka industrija s 585 osoba ili 14 posto, pa smještaj te priprema i usluživanje hrane, s 501 osobom ili 12 posto.

U kolovozu je 2.720 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju je predvodila Splitsko-dalmatinska županija, sa 624 osobe ili 14,9 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa, zatim Osječko-baranjska županija s 512 osoba ili 12,2 posto te Grad Zagreb, s 453 zaposlene osobe ili 10,8 posto.

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je također u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 11.023 ili 14,6 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj, Osječko-baranjskoj županiji (10.880 ili 14,4 posto) i Gradu Zagrebu (10.059 ili 13,3 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (806 ili 1,1 posto).

U kolovozu je 19.121 osoba ili 25,3 posto od ukupnoga broja nezaposlenih, koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s istim mjesecom 2024. godine za 6,1 posto ili za 1.233 osobe.

U kolovozu je preko usluga Zavoda oglašeno 9.931 radno mjesto, kroz koje je iskazana potreba za 18.842 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 3,6 posto u odnosu na isti mjesec lani.