Kraš završio godinu s prvim znakovima oporavka, uz fokus na kvalitetu i dugoročni rast

Kraš grupa ostvarila je u 2025. godini konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 202,4 milijuna eura što je za 5,8 posto više od ostvarenih ukupnih prihoda u istom razdoblju 2024. godine, pokazuju nerevidirani financijski rezultati.

Ukupni konsolidirani rashodi 2025. godine ostvareni su u iznosu od 194,6 milijuna eura i veći su od prošlogodišnjih za 7,3 posto. U istom je razdoblju Kraš grupa ostvarila volumen prodaje konditorskog asortimana u iznosu od 36.008 tona.

Na kraju 2025. godine Kraš grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 6,5 milijuna eura što je za 1,7 milijuna eura niže od neto dobiti ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. Ostvarena je EBITDA u visini od 15,8 milijuna eura i niža je za 3,5 milijuna eura u odnosu na prethodnu godinu, dok EBITDA marža iznosi 8,7 posto.

“Prošla je godina za konditorsku industriju bila dinamična i obilježena visokim cijenama kakaovca, što se tijekom većeg dijela godine odrazilo i na poslovne rezultate. U takvim okolnostima ostali smo usmjereni na ono što dugoročno čini razliku – ulaganje u ljude, modernizaciju proizvodnje i dosljednu kvalitetu naših prepoznatljivih proizvoda. Vjerujemo da upravo ta usmjerenost na temeljne vrijednosti stoji iza povjerenja koje nam potrošači kontinuirano iskazuju. U završnici godine zabilježili smo prve znakove stabilizacije i oporavka tržišta te smo u 2026. ušli s opreznim optimizmom, nastavljajući razvijati portfelj, jačati tržišnu prisutnost i graditi održive temelje za daljnji rast“, izjavio je Tomislav Bagić, predsjednik Uprave Kraša.