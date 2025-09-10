Krenula izgradnja obilaznice Nedelišća vrijedne 23 milijuna eura

Uvođenjem izvođača u posao u srijedu je označen početak izgradnje obilaznice Nedelišća vrijedne 23 milijuna eura, a radove na dionici dugoj 6,5 kilometara, koji bi trebali završiti za dvije godine, izvodit će čakovečka Tegra i slovenski Pomgrad.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir naglasio je da je riječ o projektu koji je ogledni primjerak što Hrvatske ceste trebaju raditi u budućnosti u cijeloj Hrvatskoj.

“Obilaziti naselja, raditi na sigurnosti prometa, izgradnji biciklističkih staza, spajanju naselja, izmještanju teškog teretnog prometa i tranzitnog prometa”, istaknuo je Budimir.

Dodao je da je obilaznica Preloga vrijedna 10 milijuna eura u završnoj fazi, a najavio je i raspisivanje natječaja za drugu i treću fazu Sjeverne obilaznice Čakovca.

“To je oko 4 kilometra, a procijenjena vrijednost je 20 milijuna eura. Imamo građevinske dozvole, nešto je još za riješiti imovinsko-pravnih dozvola, tako da po završetku natječaja, krajem devetog, desetog mjeseca sljedeće godine možemo očekivati početak radova”, kazao je Budimir.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić rekao je da obilaznica Nedelišća i Pušćina rješava probleme prometa preko glavnih državnih cesta D2 i D3.

“Obilaznica će rješavati dio prometa, pogotovo teškog prometa koji je koncentriran na ovom prostoru. Ovo je čitav niz infrastrukturnih cestovnih projekata na ovom prostoru i oni će u konačnici doprinijeti kvalitetnijoj protočnosti prometa i kvalitetnijem životu lokalnog stanovništva”, kazao je Mihotić.

Međimurski župan Matija Posavec naglasio je da je ovo veliki dan za razvoj Međimurja.

“To je projekt koji prati način života i dinamiku gospodarskog razvoja cijelog Međimurja. Riječ je o cesti koja je najfrekventnija prometnica u Međimurju i sasvim sigurno da će rasteretiti promet i povećati sigurnost”, rekao je Posavec, izrazivši zadovoljstvo najavom novih investicija poput mosta preko Drave prema Varaždinu te nastavka gradnje obilaznice Čakovca.