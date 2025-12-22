Krie Design i Provir dobili veliko priznanje – nagradu za najbolji mali projekt godine

U vremenu kada tražimo projekte s pričom, Krie × Provir nude nešto rijetko – modu s jasnim razlogom postojanja. Njihova suradnja spojila je estetiku i odgovornost, a godina je završila nagradom koja potvrđuje da publika i struka prepoznaju autentičnost.

Krie Design i Provir dobili su veliko priznanje – nagradu za najbolji mali projekt (do 1 milijun eura) na IPMA Project Management Awards 2025.

U društvu velikih sustava i infrastrukturnih projekata poput Končara i Rijeka Gateway terminala, Krie × Provir pokret potvrdio je da i mali, privatni projekti, kada imaju mjerljive rezultate, mogu imati velik odjek i ravnopravno stajati uz najveće.

Suradnja modne dizajnerice Kristine Burje i osnivača Provira, ribara Božidara Blaslova proizašla je iz jasne ideje – očistiti more od odbačenih ribarskih mreža i pretvoriti ih u novu vrijednost. Do danas je kroz projekt prikupljeno i regenerirano više od 100 tona ribarskih mreža, a plan je u budućnosti prikupljati još veće količine, u kraćem vremenskom periodu. Prikupljene mreže su kroz inovativni proces pretvorene u ECONYL®️ vlakno, od kojeg nastaju nove modne kolekcije.

Božidar Blaslov i Kristina Burja

Tijekom cijele godine Krie × Provir sudjelovali su na brojnim panelima i događanjima posvećenima održivosti, gdje se njihov projekt isticao kao konkretan i primjenjiv primjer kružne ekonomije u praksi.

Upravo taj kontinuirani angažman dodatno je potvrđen i ELLE Style Awardom, za najbolji održivi modni projekt.

Posebnu težinu cijeloj priči daje i činjenica da je dizajnerica Kristina Burja nedavno bila pozvana u New York, na međunarodni događaj posvećen održivoj modi i kružnoj ekonomiji, u organizaciji fondacije princa Alberta II. od Monaka- inicijative Green Shift, koja je usmjerena na konkretne korake kojima se želi osigurati da do 2050. tekstilna industrija više ne ugrožava naš planet.

Riječ je o platformi koja okuplja dizajnere, znanstvenike, donositelje odluka i inovatore iz cijelog svijeta, s fokusom na konkretna rješenja.

Poziv na ovakav događaj ne dodjeljuje se zbog estetike, već zbog vidljivih rezultata.

Nagrada za najbolji Mali projekt na IPMA Project Management Awards 2025. ujedno je i snažan uvod u 2026. godinu, u kojoj se priprema drugo izdanje UNWASTED Foruma, koji je također bio prepoznat i nominiran za istu nagradu. UNWASTED Forum nastao je upravo na rezultatima Krie x Provir pokreta te donosi primjere konkretnih ekoloških rješenja kroz snagu povezivanja različitih sektora, s ciljem stvaranja stvarnog i mjerljivog utjecaja za bolje sutra. Upravo po uzoru na povezivanje mode i ribarstva, naizgled potpuno suprotnih sektora, UNWASTED pokazuje kako zajedničkim djelovanjem nastaju ozbiljni rezultati i stvarni utjecaj. Jer kad se održiva rješenja ispričaju jezikom koji svi razumiju – poruka ostaje, a promjena se događa.