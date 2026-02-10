Kružnih putovanja stranih kruzera po hrvatskom moru u 2025. više nego 2024.

Tijekom 2025. godine evidentirano je 758 kružnih putovanja stranih brodova hrvatskim Jadranom, što je tri posto više nego 2024., a putnika je bilo 1,2 posto više ili gotovo 1,1 milijun, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Ukupno je na kružna putovanja 2025. u teritorijalno more RH doplovilo 95 stranih brodova-kruzera, što je deset posto više nego 2024. godine, a u Hrvatskoj su boravili i više dana, nešto više od 1.700 ili 2,8 posto više.

Među 16 zemalja pod čijim su zastavama strani kruzeri dolazili 2025. u Hrvatsku, najviše kružnih putovanja ili 233, ostvarili su oni sa zastavom Malte, a slijede brodovi sa zastavom Bahama koji su ostvarili 157 putovanja, Paname s 99 te Norveške sa 78 putovanja.

Dubrovačko-neretvanska županija i u 2025. zadržala je vodeću poziciju za strane kruzere, koji su u njezinom akvatoriju ostvarili 46,6 posto od svih kružnih putovanja u godini, a s 21,4 posto na drugom mjestu je Splitsko-dalmatinska županija te treća Zadarska sa 17 posto.

Preostale dvije županije u koje su strani kruzeri doplovili na kružna putovanja imale su znatno manji udjel u ukupnom broju tih putovanja – Šibensko-kninska 5,3 posto i Primorsko-goranska oko četiri posto.

Prva luka po posjećenosti stranih kruzera je Dubrovnik, a slijede Split, Zadar, Korčula, Hvar, Rovinj i Šibenik.

