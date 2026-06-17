Ledo preselio u nove, pažljivo dizajnirane urede. Žele privući najbolje talente

Kako bi zadržao i privukao nove talente, Ledo plus se preselio u pažljivo osmišljene nove urede pune dizajnerskih detalja i osmišljene kako bi olakšali komunikaciju između zaposlenika. Ledo iz godine u godinu ostvaruje dobit, kreira nove proizvode, a širi se i na mađarskom i austrijskom tržištu.

Tvrtka Ledo Plus predstavila je u utorak svoje nove moderne urede, a predsjednik Uprave Petar Bermanec i generalni direktor Adriatic Clastera Ivan Babić za Forbes Hrvatska prokomentirali su što je sve tvrtki donio Nomad Foods koji ih je preuzeo 2021. godine.

Novim uredima žele postati još privlačniji postojećim i budućim zaposlenicima. Za dizajn tih prostora koji se protežu na gotovo 1800 četvornih metara u zgradi sjeverno od Muzeja suvremene umjetnosti je bio zaslužan arhitektonski studio Brigada. Slušajući želje zaposlenika, oni su u njemu osigurali radne “kvartove” prilagođene timovima, kolaboracijske zone, sobe za fokusirani rad, kabine za pozive, a rijetkost u hrvatskim tvrtkama je i prostorija za prvu pomoć. U ovim prostorima radi nešto više od 200 ljudi, koji na raspolaganju imaju 180 mjesta, s obzirom na to da kombiniraju rad s lokacije i rad na daljinu, pa nikada nisu baš svi u prostoru.

Prilikom dizajniranja prostora pazilo se na puno detalja, poput usklađivanja dizajna s Ledovim proizvodima po kojima su nazvane pojedine prostorije.

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Jedan od najupečatljivijih dijelova novog ureda je funkcionalna kuhinja (show kitchen), u kojoj timovi zajednički razvijaju, testiraju i prezentiraju nove proizvode iz kategorije zamrznute hrane kroz degustacije i rad na konceptima. Prostor je osmišljen i kao buduće mjesto susreta s kupcima i partnerima, koji ondje mogu iz prve ruke isprobati i doživjeti proizvode.

To je prostor u kojem se okuplja i interni senzorni panel – tim zaposlenika iz različitih funkcija koji sudjeluju u strukturiranim degustacijama i objektivnoj evaluaciji sladoleda i proizvoda zamrznute hrane.

Proizvodnja sladoleda pritom ostaje na dugogodišnjoj lokaciji na Žitnjaku, gdje je priča o Ledu započela davne 1958. godine.

Regionalne i globalne uloge iz Zagreba

Bermanec i Babić ne skrivaju kako je cilj modernih ureda biti još konkurentniji u borbi za talente, jer ljudi uz stabilnost poslovanja očekuju i kvalitetno radno okruženje. Kažu da se kod ljudi koji se zaposle vidi snažna emocionalna povezanost s brendom i kompanijom.

Prilikom izbora lokacije, bilo im je važno da se s nje brzo može doći do Žitnjaka na kojem će i dalje biti proizvodni pogon. Očekuju da zaposlenici iz ureda povremeno odu do proizvodnje i obrnuto kako bi firma kvalitetno funkcionirala.

Dodatnu prednost za ambiciozne zaposlenike vide u promjenama koje su nastupile nakon što ih je preuzeo Nomad Foods – nisu orijentirani samo na Hrvatsku. Njihovi talenti danas iz Zagreba mogu raditi regionalne ili globalne uloge.

Ulazak u Nomad Foods, kompaniju koja je preuzela Ledo bez duga, otvorio je prostor da se potencijal pretvori u investicije. Prošle godine investirali su u proizvodni pogon, a tu su i nova zapošljavanja i projekt poput ovog ureda. Slobodni novčani tok sada se usmjerava u razvoj.

Predstavljanje novog prostora tvrtke Ledo plus. S lijeva na desno: Ivan Šagolj, voditelj transformacije i projekta preseljenja u Ledo plus, Ivan Babić, generalni direktor Adriatic klastera u Nomad Foodsu, Dorotea Šarić, arhitekt i project manager, Brigada, Petar Bermanec, predsjednik Uprave Ledo plus i Damjan Geber, osnivač i izvršni direktor arhitektonskog studija Brigada; Foto: Josip Bandić / Cropix / Ledo

Središte za sladoled

Nomad Foods je grupacija koja se bavi smrznutom hranom, dok se sladoledima bave samo u Adriatic regiji, zbog čega je upravo Ledo središte za trendove i inovativnost u kategoriji sladoleda. Znanje grupacije pomoglo je i u tome da Ledo u području smrznute hrane prati najnovije trendove i može lansirati proizvode koji su aktualni u Zapadnoj Europi.

Babić ističe kako je smrznuta hrana sve popularnija jer je sve manje vremena za pripremu obroka, s obzirom na to da su često oba roditelja ili partnera u obitelji zaposleni pa ključna postaje praktičnost. Dodaje kako je smrznuta hrana i jedan od najzdravijih oblika konzerviranja hrane, pa povrće zamrznuto unutar 90 minuta od berbe zna imati više nutrijenata od svježeg povrća koje duže vremena putuje do kupca. Isto vrijedi i za ribu. Na kraju ističe kako se kod svježih proizvoda dio hrane često baci, dok se kod smrznutog graška ili ribe obično uzme potrebna količina, a ostatak vrati u zamrzivač.

Tržišta Mađarske i Austrije

Na upit o poslovnim rezultatima, Bermanec odgovara kako je Ledo oduvijek bio profitabilna kompanija, a od 2021. godine ostvaruju kontinuirani rast unutar Nomad Foods grupe. Tržišni udjeli su im stabilni, a godina je počela vrlo dobro. Očekuju još jednu pozitivnu godinu, iako dodaje da mnogo ovisi i o turističkoj sezoni. No, prvi pokazatelji su ohrabrujući.

Prisutni su u Adriatic regiji, a postupno se šire i izvan nje. U Mađarskoj su nakon sladoleda ponudili i smrznutu hranu, a prisutnost šire i u Austriji. U toj državi imaju još prostora za rast jer su im prvi kupci ljudi iz Hrvatske i regije koji žive u Austriji, dok treba još raditi na prepoznatljivosti brenda među Austrijancima.