Lexus širi servisnu mrežu u Hrvatskoj: otvorena tri nova ovlaštena servisa u Splitu, Rijeci i Osijeku

Lexus Hrvatska nastavlja jačati svoju prisutnost na domaćem tržištu otvaranjem tri nova ovlaštena servisna centra u Splitu, Rijeci i Osijeku. Uz postojeći servisni centar u Zagrebu, vlasnicima Lexus vozila sada je dostupna još kvalitetnija i pristupačnija servisna podrška diljem Hrvatske.

Novi ovlašteni Lexus servisi otvoreni su u suradnji s dugogodišnjim i renomiranim partnerima – Ark Mihelić u Rijeci, Integra Dundović u Osijeku i Auto Čondić u Splitu. Time Lexus dodatno potvrđuje svoju predanost pružanju vrhunskog korisničkog iskustva tijekom cijelog životnog vijeka vozila.

Otvaranje novih ovlaštenih servisa važan je korak u daljnjem razvoju Lexus brenda u Hrvatskoj. Lexus kupci ne kupuju samo automobil, oni biraju iskustvo, kvalitetu i povjerenje koje traje godinama. Upravo zato Lexus želi biti što bliže postojećim i budućim vlasnicima te im omogućiti vrhunsku uslugu bez obzira na to gdje se nalaze.

Partneri s dugogodišnjim iskustvom

Nova servisna mreža omogućit će brži i jednostavniji pristup stručnom održavanju, originalnim Lexus dijelovima te visoko educiranim tehničarima koji rade prema najvišim standardima proizvođača.

Otvaranjem servisa u tri najveće hrvatske regije, Lexus svojim kupcima donosi veću dostupnost usluga, kraće vrijeme putovanja do servisa te dodatnu sigurnost i bezbrižnost tijekom vlasništva vozila. Istovremeno, ovaj korak predstavlja važan temelj za daljnji rast brenda, koji posljednjih godina bilježi sve veći interes hrvatskih kupaca za premium hibride i elektrificirana vozila.

Lexus je posebno ponosan što razvoj servisne mreže ostvaruje zajedno s partnerima koji dijele iste vrijednosti, izvrsnost, profesionalnost i posvećenost kupcu. Ark Mihelić, Integra Dundović i Auto Čondić iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo u automobilskoj industriji te predstavljaju snažnu podršku Lexus standardima kvalitete na lokalnim tržištima.

Otvaranjem novih servisnih lokacija Lexus još jednom potvrđuje svoju filozofiju Omotenashi, jedinstveni japanski pristup gostoprimstvu i brizi o kupcima, u kojem je svaki detalj usmjeren na stvaranje vrhunskog iskustva. Upravo zato širenje servisne mreže nije samo investicija u infrastrukturu, već prije svega ulaganje u još bolju dostupnost, povjerenje i zadovoljstvo Lexus kupaca diljem Hrvatske.

Danas Lexus u Hrvatskoj kroz četiri ovlaštena servisna centra, u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, svojim kupcima pruža podršku koja odgovara standardima jednog od najcjenjenijih premium automobilskih brendova na svijetu, uz kontinuiranu predanost kvaliteti, pouzdanosti i vrhunskoj usluzi.