Lideri ne trebaju još jedan alat, trebaju unutarnju zrelost: Pokrenuta Integralna Leadership Akademija

U vremenu dok voditelji oprezno testiraju ili ignoriraju AI napredak, ne znajući kolika će biti magnituda i brzina transformacije poslovnog svijeta, fokus budućeg uspjeha organizacija i dobrobiti zaposlenika se svodi na jednu ključnu karakteristiku: kvalitetu vodstva.

“Danas lider više ne upravlja stabilnim sustavom nego stalnom promjenom koja će se događati brzinom i na načine koje još prije par godina nismo mogli niti zamisliti. Zato leadership prestaje biti pitanje tehnika i modela i postaje pitanje unutarnje zrelosti — sposobnosti da se istinski povezuješ s drugima, vodiš ljude kroz kompleksnost i donosiš odluke kad nema jasnog odgovora“, objašnjava Domagoj Lipošinović, osnivač ContACT – Integralne Leadership Akademije.

Prema analizama McKinsey Global Instituta i Svjetskog ekonomskog foruma, do 2030. najbrže će rasti potreba za socijalnim i emocionalnim vještinama, poput empatije, donošenja odluka i vođenja ljudi. Kako će tehnologija sve više preuzimati analizu i velik dio kognitivnih zadataka, konkurentska prednost organizacija postaje kvaliteta leadershipa.

Nažalost, većina leadership edukacija staje na modelima ponašanja, komunikacijskim tehnikama i upravljačkim alatima. No, upravo tu nastaje problem, jer ljudi ne djeluju iz modela, nego iz stupnja razvoja svojih unutarnjih obrazaca.

“Ne reagiramo iz onoga što znamo, nego iz onoga što jesmo i tko postajemo. Zato integralan razvoj lidera mora, osim razvoja vještina, uključivati i rad na percepciji, integraciji i unaprjeđenju vlastitih unutarnjih obrazaca. Jedino tako moguće je biti u dubokom kontaktu s ljudima i trendovima te kvalitetno navigirati ljude kroz more promjena i transformacija.

“Upravo ovdje nastaje nova paradigma. Leadership u okruženju transformacije koju će donijeti AI podrazumijeva novi set alata i kompetencija – od strateške interpretacije podataka i etičkog odlučivanja, do razvijene emocionalne inteligencije i sposobnosti vođenja kroz nesigurnost. No još važnije, podrazumijeva promjenu svijesti o tome što znači voditi i koja je moja uloga kao lidera. Umjesto brzih odgovora, lider mora imati sposobnost postavljanja pravih pitanja.

Umjesto dominacije, nosi odgovornost i to ne samo za tim i ljude u poslovnom okruženju nego i izvan njega“, govori Lipošinović koji je nakon dugog niza godina rada s nekim od najuspješnijih globalnih kompanija i timovima iz cijelog svijeta, osmislio program koji integrira sve što je potrebno danas za uspjeh pojedinca, a onda i tima.

Iskustvo umjesto teorije

Uz Domagoja Lipošinovića, polaznici će raditi i na svojim konkretnim poslovnim slučajevima s iskusnim coachevima kao što su Maja Ljubičić, Mirna Lipošinović i Martina Roša, a program će svojim iskustvenim predavanjima obogatiti i član Uprave Končara Ivan Paić, poznati poduzetnik Luka Abrus te iskusna IT menadžerica Ana Veir.

“Globalni trendovi upozoravaju kako je sad vrijeme kad trebamo raditi na onome što nas kao ljude izdvaja – to su naši odnosi, smisao i svrha u okruženju u kojem će tehnologija zauzimati sve veći dio onoga što su ljudi do sada radili. Vjerujemo da će konkurentska prednost, uz tehnološki napredak, dolaziti iz jasnoće, stabilnosti i smisla koje lider unosi u sustav. Više nego ikad prije, misija lidera je da pomažu ljudima da nađu svoj smisao u poslu kojeg rade, potiču ih na iskorake i razvoj te tako stvaraju vrijednost ne samo za svoju tvrtku, već i za društvo u cjelini. A kako danas ljudi više ne slijede titulu nego osobu, uspješnost timova i tvrtki bit će dugoročno određeni stupnjem razvoja svijesti njihovih lidera“, zaključuje Lipošinović.