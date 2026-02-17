Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije izdvojile 10 milijuna eura za novi objekt

Bojan Bajgorić Šantić 17. velj 2026. 11:58

Postojeći objekt Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije pored kojeg će se graditi novi; Screenshot: Google Street View

Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije pored Galenskog laboratorija u Dugopolju planiraju graditi novi proizvodno-skladišni farmaceutski objekt.

Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije najavile su u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za dogradnju proizvodno-skladišnog farmaceutskog objekta u Dugopolju procijenjene vrijednosti 10 milijuna eura plus PDV.

Objekt koji je predmet natječaja gradit će se na zemljištu površine 3667 kvadratnih metara. Prema podacima s katastra zemljište (još) nema pravo građenja. Nalazi se 600-injak metara od naplatnih kućica, pored postojećeg Galenskog laboratorija, s kojim će biti funkcionalno i tehnološki spojen.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja je cijena ponude s utjecajem od 75 posto. Boduju se još iskustvo stručnjaka s 15 bodova i dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke s 10 posto. Tvrtke zainteresirane za natječaj moraju imati najmanje 20 milijuna eura prihoda u posljednje tri dostupne financijske godine.

Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije javna su zdravstvena ustanova u vlasništvu Splitsko dalmatiske županije. Uz Galenski laboratorij imaju 37 ljekarni, tri depoa lijekova, jednu specijaliziranu prodavaonice te Laboratorij za provjeru kakvoće galenskih pripravaka.

