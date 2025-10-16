Ljeto usporilo rast plaća, i dalje se najviše zarađuje u ovom sektoru

Prosječna mjesečna neto plaća, s uračunatim dodacima, u trećem ovogodišnjem kvartalu iznosila je 1.539 eura, a ljestvicu najplaćenijih zanimanja predvode IT arhitekti, liječnici i “DevOps” inženjeri, dok su najpotplaćeniji frizeri, čistači i zaštitari, objavio je portal MojPosao.

Prema podacima servisa MojaPlaća, kojim upravlja tvrtka Alma Career Croatia, a u čijem je sastavu i portal MojPosao, prosječna mjesečna neto plaća, s uračunatim dodacima, u trećem ovogodišnjem kvartalu iznosila je 1.539 eura. To je svega jedan posto više nego u prethodnom tromjesečju, ali 14 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Medijalna plaća, koja bolje prikazuje stvarnu sliku primanja, nešto je niža i iznosi 1.430 eura. Drugim riječima, više od polovine zaposlenih u Hrvatskoj zarađuje manje od prosjeka, istaknuto je.

I medijalna je plaća, kao i prosječna, u odnosu na prethodni kvartal porasla za jedan posto, dok je na godišnjoj razini veća za 14 posto, dodaje se.

Najplaćeniji IT-evci, najpotplaćeniji frizeri i spremačice

IT arhitekti, liječnici i “DevOps” inženjeri predvode ljestvicu najplaćenijih zanimanja u Hrvatskoj te su njihova primanja daleko iznad državnog prosjeka. Konkretnije, IT arhitekti zarađuju oko 2.879 eura mjesečno, liječnici 2.698 eura, a “DevOps” inženjeri 2.520 eura. Među onima s najvišim plaćama su i savjetnici u IT sektoru te stručnjaci za IT sigurnost, s prosječnim zaradama od 2.358 eura i 2.303 eura.

Na drugom kraju spektra, najpotplaćeniji radnici u Hrvatskoj su oni u uslužnim i pomoćnim zanimanjima. Frizeri u prosjeku tako zarađuju 953 eura, čistači oko 985 eura, a zaštitari tek 996 eura mjesečno.

Nešto bolje, ali i dalje ispod prosjeka, stoje odvjetnički vježbenici s prosječnom plaćom od 1.050 eura te spremačice, koji primaju oko 1.054 eura.

Promatrano prema sektorima. zaposlenici u IT-u zarađuju 22 posto više od hrvatskog prosjeka, u prosjeku 1.870 eura, dok su plaće u telekomunikacijama i informacijskim zanimanjima oko 13 posto iznad prosjeka te u prosjeku iznose 1.745 eura.

Najviše plaće i dalje nude privatne tvrtke u stranom vlasništvu, zaposlenici tamo zarađuju prosječno 1.650 eura neto, što je sedam posto iznad državnog prosjeka. S druge strane, radnici u pretežno domaćim tvrtkama primaju 1.502 eura, ili dva posto ispod prosjeka. Slična situacija je i u tvrtkama u državnom vlasništvu, gdje prosjek iznosi 1.509 eura, odnosno dva posto manje od prosjeka.

Zaposleni u javnoj i lokalnoj samoupravi zarađuju u prosjeku 1.498 eura, što je tri posto ispod prosjeka.

Na visinu plaće snažno utječe i veličina tvrtke, pa tako u onima s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća iznosi 1.383 eura, odnosno deset posto ispod državnog prosjeka. Tvrtke s 10 do 19 zaposlenika nude nešto bolja primanja, 1.510 eura, što je dva posto ispod prosjeka. Najviše plaće bilježe velike tvrtke, gdje zaposlenici u prosjeku zarađuju 1.611 eura neto ili pet posto iznad prosjeka, a na godišnjoj razini to predstavlja rast od 22 posto.

Najveći skok plaća u Ličko-senjskoj i Brodsko-posavskoj županiji

Najniže plaće i dalje su na istoku zemlje – u Vukovarsko-srijemskoj i Požeško – slavonskoj županiji su za po 16 posto ispod prosjeka, a u Virovitičko-podravskoj 17 posto.

Najviša prosječna plaća, očekivano, zabilježena je u Gradu Zagrebu, 1.668 eura, što je osam posto iznad prosjeka. Medijalna zagrebačka plaća iznosi, pak, 1.533 eura.

U odnosu na isti kvartal prošle godine plaće su najviše skočile u županijama s nižim prosječnim plaćama – Ličko-senjskoj za 24 posto, na 1.396 eura te Brodsko-posavskoj, za 23 posto, na 1.393 eura.

Obrazovanje i iskustvo nose veću zaradu

Analiza je pokazala i da zaposlenici s postdiplomskim studijem ili “MBA” diplomom u prosjeku zarađuju 2.402 eura, što je 56 posto više od prosjeka. Osobe s visokom stručnom spremom imaju u prosjeku plaću od 1.738 eura, a radnici sa srednjom stručnom spremom 1.337 eura, što je 13 posto ispod prosjeka.

Radnici na početku karijere u prosjeku zarađuju 1.246 eura, oni s jednom do dvije godine iskustva 1.333 eura, s tri do pet godina radnog staža plaća doseže prosjek, dok zaposlenici s više od 10 godina iskustva u prosjeku primaju 1.720 eura, što je 12 posto iznad prosjeka.

Plaće se i dalje razlikuju s obzirom na spol zaposlenika, pa su tako u trećem kvartalu 2025. muškarci zarađivali 15 posto više od žena, u prosjeku 1.655 eura, dok su žene, u prosjeku, svaki mjesec zarađivale 1.444 eura.

MojaPlaća.hr je servis koji prati iznose plaće za pojedina radna mjesta u Hrvatskoj. Istraživanje o visini plaća MojaPlaća.hr trenutno obuhvaća gotovo 600 radnih mjesta iz 36 djelatnosti. Prikupljanje ispitanika provodi se kontinuirano putem interneta, a trenutno je u istraživanju aktivno više od 35.000 ispitanika. Nakon godinu dana podaci ispitanika se brišu kako se u daljnjim analizama ne bi uzimali u obzir zastarjeli podaci, napomenuto je.

