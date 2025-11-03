LNG Hrvatska: Novi modul je u testnom radu, podešavat će se nekoliko tjedana

Novi modul za uplinjavanje, koji je radi povećanja kapaciteta ugrađen na plutajući LNG terminal tj. brod LNG Croatia, u testnom je radu i podešavat će se još nekoliko tjedana, doznaje se iz tvrtke LNG Hrvatska koja upravlja terminalom za ukapljeni prirodni plin (LNG/UPP) u Omišlju.

Iz LNG-a Hrvatske na upit Hine u ponedjeljak odgovaraju da će se novi modul podešavati još nekoliko tjedana, jer mora proći testiranja svih uvjeta temperature mora, jedan od važnih uvjeta pouzdanog procesa uplinjavanja.

Podsjećaju da je na samome početku rada terminala, prije nekoliko godina, podešavanje sustava za uplinjavanje trajalo sedam mjeseci.

Dodatni kapaciteti postupno

Plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje, odnosno FSRU brod LNG Croatia isplovio je potkraj kolovoza na ugradnju dodatnog modula za uplinjavanje i obnovu u turskom brodogradilištu Kuzey Star, a u Omišalj se, nakon obavljenih radova, vratio u nedjelju, 19. listopada.

Ugradnjom novog modula, kojeg je proizvela tvrtka Wartsila Gas Solution, maksimalni kapacitet LNG terminala je povećan s 3,1 na 6,1 milijardu prostornih metara plina na godinu, što će, očekuje se, povećati pouzdanost i sigurnost opskrbe prirodnim plinom Hrvatske i drugih država središnje i jugoistočne Europe. Korištenje dodatnih kapaciteta povećavat će se postupno, s razvojem transportnog sustava i izgradnjom novih kapaciteta plinovoda.

Na pitanje o radu terminala nakon povratka iz turskog brodogradilišta, iz LNG Hrvatske navode kako je terminal počeo s komercijalnim radom još 28. listopada, dva dana nakon planiranog početka, budući da do tada nisu uspjeli do kraja testirati svu opremu potrebnu za siguran rad. Dodaju kako je početak komercijalnog rada planiran za 26. listopada, ali je odmah utvrđeno moguće pomicanje za nekoliko dana, ovisno o rezultatima testiranja.

Iz LNG Hrvatske još kažu kako terminal sada radi prema kapacitetima zakupljenim od korisnika terminala, da u nekoliko početnih tjedana može doći do poremećaja u procesu uplinjavanja, ali da se svi ti poremećaji kasnije nadoknade, kada se cijeli sustav stabilizira, odnosno da sve navedeno čini normalni rad terminala.