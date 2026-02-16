Mađari i Slovaci zatražili transport ruske nafte preko JANAF-a, Šušnjar ga odobrio

Hrvatska je odobrila transport ruske nafte za Mađarsku i Slovačku preko Jadranskog naftovoda, nakon što im je Ukrajina onemogućila transport preko naftovoda Družba.

Nakon što je Ukrajina zaustavila transport ruske nafte u Slovačku i Mađarsku iz političkih razloga, mađarski ministar Peter Szijjarto i slovačka ministrica Denisa Sakova poslali je pismo hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru i zatražili transport preko Jadranskog naftovoda.

Szijarto je tu informaciju podijelio i na Facebooku, na kojem je napisao kako su se dvije države ranije borile kako bi (dobile izuzeće od sankcija i) mogle nastaviti kupovati jeftinu rusku naftu. Kako su im Ukrajinci onemogućili transport naftovodom Družba, cilj im je rusku naftu nabavljati morskim putem – preko Krka.

Mađarski i slovački prijatelji, ukrajinski saveznici

Naveo je kako očekuje da Hrvatska neće dovoditi u pitanje sigurnost opskrbe naftom u Mađarskoj i Slovačkoj iz političkih razloga.

Ruska državna novinska agencija Tass prije par dana prenijela je Szijjartove tvrdnje koje je iznio u obraćanju na televizijskom kanalu M1. Rekao je kako Ukrajina želi stvoriti poteškoće Vladi Mađarske uoči parlamentarnih izbora. To je nazvao podrškom Ukrajine mađarskoj oporbenoj stranci Tisza. Istaknuo je kako ne postoje tehnički ni tehnološki razlozi zbog kojih bi se spriječilo ponovno pokretanje naftovoda Družba.

Na njihov zahtjev odgovorio je ministar Šušnjar koji je odgovorio i putem društvene mreže X. Tamo je naveo kako je Hrvatska jpostupala odgovorno i transparentno kada je riječ o regionalnoj energetskoj sigurnosti te kako tako planiraju postupiti ponovno za mađarske i slovačke prijatelje. Iako je to očito u suprotnosti s ukrajinskim željama, dodao je kako to rade uz puno poštovanje prema ukrajinskim saveznicima i svakodnevnoj patnji koju prolaze.

Podsjetio je kako je Jadranski naftovod imao kapaciteta i kad su (mađarski dužnosnici) tvrdili da nema, a da su tarife bile transparentne i tržišno utemeljene kad se JANAF optuživalo za “ratno profiterstvo”. Unatoč optužbama za nepouzdanost, kaže kako je Hrvatska stalno održavala ključnu infrastrukturu stabilnom i neprekinutom.

“Hrvatska neće dopustiti da opskrba gorivom u srednjoj Europi bude ugrožena. Spremni smo pomoći u rješavanju akutnog poremećaja, u skladu s pravom EU i propisima OFAC-a. Nitko ne bi trebao ostati bez goriva” – napisao je Šušnjar.

Na kraju ističe kako više nema tehničkih izgovora za ostanak vezan uz rusku sirovu naftu za bilo koju državu EU. “Barel kupljen od Rusije nekim zemljama može se činiti jeftinijim, ali pomaže financirati rat i napade na ukrajinski narod. Vrijeme je da se prestane s tim ratnim profiterstvom.”

“Infrastruktura se ne mijenja preko noći. Narativi ponekad mijenjaju” – završava Šušnjar.