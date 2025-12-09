Mario Žižek (Addiko) – Gradimo povjerenje kao temelj stabilnosti i razvoja

U vremenu brzih promjena, kad se gospodarstva suočavaju s novim izazovima i neizvjesnostima, stabilan financijski sustav nije samo tehnička nužnost, on je preduvjet razvoja, ulaganja i prosperiteta. Hrvatski bankarski sustav i dalje je među najstabilnijima u regiji, s visokom razinom kapitalne adekvatnosti, snažnom likvidnošću i dugoročnim povjerenjem građana. Upravo ta otpornost sustava omogućila je da gospodarstvo i u izazovnim okolnostima zadrži rast i smjer prema modernizaciji.

Banke su tijekom posljednjih godina postale više od institucija koje čuvaju novac, one su aktivni partneri u transformaciji gospodarstva. Snažna kapitalna pozicija i odgovoran pristup kreditiranju osigurali su kontinuitet ulaganja u poduzeća, energetsku tranziciju, infrastrukturu i inovacije. Bankarski sektor tako postaje ključni oslonac održivog razvoja, dok istovremeno potiče digitalizaciju i financijsku uključenost građana.

Digitalizacija bankarstva u Hrvatskoj ušla je u zrelu fazu. Danas gotovo svaka financijska potreba može biti zadovoljena i online, a korisnici su sve spremniji prihvatiti nove modele komunikacije i plaćanja. Hrvatska je među zemljama s visoko razvijenim kartičnim sustavom u regiji, a naknade za platne usluge spadaju među niže u Europi. Takva razina dostupnosti i transparentnosti potvrđuje da bankarski sustav može pružiti visoku razinu usluge uz pristupačne uvjete.

Uvođenje instant plaćanja u hrvatskom bankarskom sustavu korak je prema svijetu u kojem se novac kreće brže, sigurnije i transparentnije. U Addiko banci među prvima smo već prije nekoliko godina omogućili instant plaćanja, kao i druge potpuno digitalne kanale komunikacije i bankarske usluge. Ove godine zaokružili smo potpuno digitalni proces odobravanja gotovinskih kredita, bilo gdje i bilo kad: bez odlaska u poslovnicu, bez preuzimanja dodatnih aplikacija, dostupan i klijentima drugih banaka. Time potvrđujemo predanost otvorenom bankarstvu i inkluzivnom pristupu korisnicima.

Ove godine je na snagu stupila nova zakonska regulativa kojom financijska pismenost postaje obaveza svih kreditnih institucija. U Addiko banci taj smo izazov dočekali spremni jer se financijskom pismenošću aktivno bavimo već desetak godine. U 2025. smo pokrenuli novu platformu „Glasno o novcu“, s ciljem poticanja otvorenog razgovora o financijama, temi koja je i dalje tabu.

Istraživanje provedeno u okviru kampanje pokazalo je da samo 36 % građana Hrvatske redovito razgovara o novcu s bliskim osobama, iako čak 61 % smatra da bi donošenje boljih financijskih odluka bilo moguće kada bi češće raspravljali o toj temi. Ovi podaci pokazuju zašto je financijska edukacija ključna, i za pojedince i za društvo. Ulažemo u digitalne alate, edukacije i komunikaciju koja olakšava razumijevanje financijskih usluga pa smo tako osmislili i devet početnih tema za razgovor o novcu. Strateški smo se obvezali poticanjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu sa spomenutih 36 % na 56 % do kraja 2028. godine.

U nadolazećem razdoblju očekujemo stabilizaciju inflacije i nastavak umjerenog gospodarskog rasta, uz jačanje investicijske aktivnosti potaknute europskim fondovima. Bankarski sektor, u tom kontekstu, ostaje važan partner države i gospodarstva. Nadolazeću godinu obilježit će i novi trendovi, prije svega sve šira primjena umjetne inteligencije i razvoj digitalnog eura.

Umjetna inteligencija već sada mijenja način na koji banke personaliziraju proizvode i komuniciraju s klijentima. Važno je napomenuti da UI ne zamjenjuje ljudsku stručnost, ali omogućuje brže odluke i učinkovitije poslovanje. U Addiko banci vjerujemo da UI treba biti alat koji unapređuje interne procese i odnos s klijentom, pružajući brže, točnije i sigurnije usluge, uz zadržavanje povjerenja i transparentnosti kao temeljnih vrijednosti. Važno je napomenuti da UI donosi mnoge prilike, ali i rizike te je bitno njima adekvatno upravljati.

Istodobno, dolazak digitalnog eura označit će novu fazu europske monetarne integracije. On će omogućiti sigurno i standardizirano digitalno plaćanje unutar EU, povećavajući efikasnost i smanjujući troškove što će, vjerujem, imati i pozitivan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo te financijski sektor. U tom pogledu banke očekuje prilagodba vlastitih sustava, osiguranje interoperabilnosti i korisnička prihvatljivost novih rješenja.

U 2026. godini Addiko banka ostaje primjer jednostavnog, transparentnog i odgovornog bankarstva, usmjerenog na stvarne potrebe klijenata. Planiramo dodatna ulaganja u UI i digitalne platforme, daljnje pojednostavljanje korisničkih procesa, nastavak kampanje „Glasno o novcu“, kao i aktivno sudjelovanje u pripremi za digitalni euro i nove regulative koje će oblikovati platni promet.

Izazovi sigurno ostaju očuvanje profitabilnosti u uvjetima konkurentnog tržišta, upravljanje rizicima tehnološke transformacije, regulatorni okvir, ali i rastuća očekivanja korisnika koji traže brzinu, jednostavnost i pouzdanost. Povjerenje ostaje središnji kapital svake banke i svakog sustava. Stabilan financijski sektor ne mjeri se samo brojkama, već i sposobnošću da građanima i gospodarstvu pruži osjećaj sigurnosti, predvidljivosti i partnerstva. Za nas u Addiko banci to znači nastavak predvođenja digitalne transformacije, poticanje financijske pismenosti i očuvanje najvažnijeg: povjerenja svojih klijenata i zajednice u kojoj poslujemo.