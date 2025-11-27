Martina Bienenfeld o ovogodišnjem Adventu: “Uloženo je oko milijun eura. Očekujemo dobre turističke rezultate“

U subotu, 29. studenoga, službeno započinje Advent Zagreb, jedna od najposjećenijih i najprepoznatljivijih zagrebačkih manifestacija. Nakon dvije godine, Advent se vraća na Gornji grad. Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld za Forbes Hrvatska otkrila je kakvi noviteti očekuju posjetitelje.

Otvorenje Adventa u subotu će obilježiti tradicionalni blagdanski program na trima središnjim lokacijama u gradu. Svečani početak predviđen je u 16:30 paljenjem prve adventske svijeće na zdencu Manduševac, čime se simbolično označava ulazak u došašće i otvara ovogodišnje adventsko izdanje.

Program se potom nastavlja na Trgu kralja Tomislava, gdje će u 18:30 biti otvoren Ledeni park, uz baletnu bajku na ledu “Orašar“, dok dan otvorenja završava svečanim paljenjem lampica na Zrinjevcu u 19:45. Ove godine program obuhvaća 11 dekorativnih i 8 gastrolokacija te više od 90 koncerata i prigodnih programa u sakralnim i povijesnim prostorima grada.

“Advent Zagreb 2025. donosi cjeloviti povratak blagdanskog programa na Gornji grad, koji je revitaliziran i ponovno postaje jedno od središta događanja. Ondje će se nalaziti jedna gastrolokacija – Advent Caffe de Matoš; tri dekorativne instalacije – ‘Zimski nokturno’, ‘Mjesečev vrt’ i ‘Tunel Grič’ s konceptom ‘Zvone zvona’ Zorana Đukića te sedam koncertnih programa klasične i prigodne glazbe.

Među ostalim novitetima ističu se instalacija ‘Prvi snijeg’ Saše Šekoranje u prostoru bivše štedionice u prolazu Oktogon (od 19. prosinca), kao i instalacija ‘Geometrija tišine’ Nenada Sovilja u lapidariju Arheološkog muzeja, u godini kada umjetnik obilježava 20 godina djelovanja. Tu su i Adventsko izdanje projekta Open House Zagreb te naš projekt Museums, Maybe, koji dodatno povezuju kulturu, arhitekturu i doživljaj grada“, istaknula je Bienenfeld.

Tradicionalno paljenje lampica na Zrinjevcu; Foto: Darko Tomas / CROPIX

Bogat glazbeni program

Tijekom ovogodišnjeg Adventa kulturni i glazbeni program iznimno je bogat, s više od 90 koncerata, koji će se održavati na različitim lokacijama u gradu.

“Posebno bih istaknula koncerte Zagrebačkih solista, koji će svake adventske nedjelje – 30. studenoga te 7., 14. i 21. prosinca u 12 sati nastupati u prostoru Oktogona, donoseći jedinstven spoj klasičnih djela i popularnih božićnih melodija. Tu je i jubilarno, deseto izdanje Festivala adventskih i božićnih pjesama u organizaciji Udruge Musica Nota, koje će se svečano otvoriti 30. studenoga u crkvi sv. Marka u 19:30.

Od 13. prosinca počinje program ZagreBal u atriju Klovićevih dvora, a na sam Badnjak će osam zagrebačkih zborova u 11 sati izvesti tradicionalne adventske i božićne pjesme. Uz to, svaka adventska lokacija donosi i svoje prigodne glazbene programe, tako da će posjetitelji doista moći pronaći sadržaje koji odgovaraju njihovim interesima i blagdanskom raspoloženju“, kaže Bienenfeld.

Na ovogodišnjem Adventu očekuje se velik broj domaćih i stranih posjetitelja.

“Zagreb raspolaže s više od 22.000 komercijalnih kreveta, s tradicionalno vrlo visokom popunjenošću tijekom adventskih vikenda. Prema trenutačnim najavama i interesu, očekujemo rezultate usporedive s rekordnim godinama.“

Uz brojne domaće goste, najveći broj stranih posjetitelja tradicionalno dolazi iz bližih europskih zemalja. Prošle godine najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, BiH, Italije, Slovenije i Srbije.”

Otkriveni su i troškovi ovogodišnjeg Adventa.

“Od strane Turističke zajednice grada Zagreba planirano je oko milijun eura, što uključuje ukrašavanje lokacija i kulturna događanja koja realiziramo u suradnji s partnerima te promociju na domaćem i stranim tržištima“, istaknula je Bienenfeld.

Kolika je očekivana zarada?

“Prosinac je iz godine u godinu među najjačim turističkim mjesecima, s visokom popunjenošću smještaja, rastom broja noćenja i snažnom potrošnjom u ugostiteljstvu, maloprodaji i kulturnom sektoru. Advent generira dodatnu vrijednost i za obrtnike, kreativce, umjetnike i male proizvođače, čineći ga važno potporom lokalnom poduzetništvu.

Prema istraživanju koje je Turistička zajednica grada Zagreba prošle godine provela u suradnji s Institutom za turizam, prihodi Adventa Zagreb 2016./2017. iznosili su oko 52 milijuna eura, dok za sezonu 2024./2025. konzervativna procjena iznosi 96,3 milijuna eura.

Riječ je o novonastaloj potrošnji koja je rezultat ponude na Adventu Zagreb, odnosno o onoj potrošnji koje ne bi bilo da nema adventa. Odnosi se na ukupnu potrošnju posjetitelja na smještaj, hranu i piće, kupovinu, kulturu, zabavu, lokalni prijevoz i ostale usluge“, odgovorili su nam iz Turističke zajednice grada Zagreba.

Na listama najljepših božićnih sajmova

Advent Zagreb i ove se godine nalazi na listama najljepših božićnih sajmova u Europi, a do sada je o njemu izvijestilo više od 55 svjetskih medija poput CNN-a, Condé Nast Travellera, Forbesa, Mirrora, National Geographica, Time Outa i mnogih drugih.

“Takva medijska prisutnost, zajedno s promotivnim aktivnostima TZGZ-a na 15 tržišta, dodatno učvršćuje poziciju Zagreba kao svjetski prepoznate adventske destinacije. Posebnost ove godine, uz klasično online i offline oglašavanje, specijalna je adventska kampanja na 30 postaja londonske podzemne željeznice, a prisutni smo i na javnom gradskom prijevozu (autobusima) u Milanu i Trevisu. Također, nastavljamo našu dugogodišnju suradnju s Croatia Airlinesom i HŽ Putničkim prijevozom.“

Ledeni Park. Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX

Advent Zagreb tri puta je izabran kao najbolji u Europi. “Nakon uspjeha koji smo prethodnih godina ostvarili, Zagreb se više ne natječe za tu nagradu”, kaže Bienenfeld.

“Naša najveća nagrada i potvrda kvalitete ostaju brojni posjetitelji koji iz godine u godinu prepoznaju posebnu atmosferu Adventa Zagreb te nam se kontinuirano vraćaju. Upravo njihov interes, zadovoljstvo i doživljaj grada ono su što nam je najvažnije i što nas potiče da svake godine dodatno unapređujemo program”, zaključila je.