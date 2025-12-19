Martini Dalić i Viktoru Lučiću javno upozorenje Hanfe

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdala je javno upozorenje predsjednici Uprave Podravke Martini Dalić i direktoru Sektora za korporativnu strategiju i razvoj poslovanja Končar Elektroindustrije Viktoru Lučiću, jer su trgovali dionicama Podravke i Končara u razdoblju u kojemu prema zakonu to nisu smjeli.

Kako se navodi u Hanfinom rješenju, Martina Dalić je trgovala dionicama Podravke u razdoblju zabrane trgovanja od 30 dana prije objave tromjesečnog izvještaja za treće tromjesečje 2025. godine, čime je postupila protivno Uredbi o zlouporabi tržišta i Zakonu o tržištu kapitala, te joj se izdaje javno upozorenje.

Javno upozorenje izdano je direktoru Sektora za korporativnu strategiju i razvoj poslovanja Končar Elektroindustrije Viktoru Lučiću, također zbog trgovanja od 30 dana prije objave tromjesečnog izvještaja za treće tromjesečje 2025. godine.

Hanfa ističe kako je utvrdila da ni Dalić ni Lučić, iako su trgovali dionicama u razdoblju zabrane trgovanja, nisu pri tome raspolagali informacijama koje bi se u smislu Uredbe o zlouporabi tržišta smatrale povlaštenim informacijama, a čije bi postojanje moglo značajno utjecati na kretanje cijene dionice tih društava.

Hanfa ocjenjuje da je objava rješenja o oba postupka od interesa za cjelokupnu investicijsku javnost i tržište kapitala u cjelini.

“Objavom se želi postići prevencija istih i sličnih postupanja u budućnosti, kako spomenutih osoba, tako i ostalih sudionika na tržištu kapitala”, kaže se u Hanfinoj objavi.

Martina Dalić kupila je 350 dionica Podravke, kojoj je na čelu, uoči objave njezinih poslovnih rezultata za prvih devet ovogodišnjih mjeseci, odnosno u vrijeme kad joj je zabranjeno trgovati dionicama te kompanije. Hini je tada rekla da je to rezultat nenamjerne pogreške.

Podravka je, naime, izvijestila putem Zagrebačke burze da je predsjednika Uprave Martina Dalić kupila 16. listopada 350 dionica Podravke po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 155,52 eura za dionicu. To bi značilo da je za njihovo stjecanje platila oko 54,4 tisuće eura.

No, prema Zakonu o tržištu kapitala, rukovoditelji trgovačkih društava ne smiju obavljati nikakve transakcije s dionicama 30 dana prije objave financijskog izvještaja.

“Moja kupnja 350 dionica Podravke na Zagrebačkoj burzi za vrijeme zabrane trgovanja rezultat je nenamjerne pogreške. Odmah po uočavanju propusta obavijestila sam nadležna tijela, odnosno Hanfu”, rekla je tada Dalić.

Također je ustvrdila da je odmah brokeru zadala nalog da s prvim danom prestanka razdoblja zabrane trgovanja izloži na burzi nalog za prodaju navedenih dionica te da će, u slučaju eventualne pozitivne razlike u cijeni po prodaji dionica tu ću razliku bez odlaganja darovati u dobrotvorne svrhe.

Slučaj Viktora Lučića nije bio javno eksponiran kao onaj Martine Dalić.