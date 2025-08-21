Martley Capital prodao dva velika skladišna objekta u Zagrebu

Martley Capital prodao je dva skladišna objekta u Zagrebu koja je kupio 2021. godine. Upravljat će njima i nakon prodaje.

Tvrtka Martley Capital prodala je dva skladišna objekta u Hrvatskoj iz svog fonda Central European Value Add Fund (CEREF). Riječ je o Logističkom centru Vetel i Koledovčini 2, koji nude ukupno 21.160 četvornih metara ukupne iznajmljive površine. U potpunosti su iznajmljeni lokalnim i nacionalnim zakupcima.

Objekt Vetel ima ponderirani prosječni rok trajanja ugovora o zakupu (WALT) do raskida od 3,3 godine, dok Koledovčina 2 ima WALT do raskida od 1,8 godina. Oba se nalaze na rubnim dijelovima Zagreba s dobrim pristupom gradskim prometnim mrežama.

Nastavljaju upravljati njima

Martley Capital kupio ih je 2021. godine. Od tada su prošli kroz niz aktivnosti upravljanja imovinom, uključujući uvođenje indeksacije, naplatu troškova održavanja, produljenje najmova i sklapanje novih ugovora o zakupu, što je povećalo prihode. Prodani su etabliranim hrvatskim investitorima, no ne navodi se kojima.

Martley će nastaviti djelovati kao upravitelj nekretnina i imovine, nadzirući daljnji program upravljanja.

„Zadovoljni smo što smo uspješno zaključili prodaju dviju nekretnina iz našeg drugog Srednjoeuropskog fonda, pokrenutog 2021. Rezultati poslovanja imovine i uspjeh prodaje odražavaju našu stručnost i predanost isporuci povrata našim ulagačima,“ izjavila je Mirta Ceranac Poljak, direktorica ureda Martley Capitala u Hrvatskoj.

Dodala je: „Ostankom u ulozi upravitelja imovinom za oba objekta jačamo svoju poziciju u lokalnoj investicijskoj zajednici, što podupire daljnji rast i razvoj hrvatskog tržišta.“

Martley Capital vidi snažan potencijal u hrvatskom industrijskom i logističkom sektoru, s planovima za daljnje ulaganje kapitala u Srednjoj Europi u 2025. te nastavkom izgradnje investicijskog portfelja u ime ulagača.

Pokrenut u prosincu 2023., Martley Capital upravlja s oko 1,04 milijardi eura kroz 28 ulagačkih programa, s timom od 40 ljudi u pet ureda u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi.