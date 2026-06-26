Materra, Divote i budući EVE Music Hall grade jedinstven ekosustav u Slavoniji

Kći Marka Pipunića u Hrvatsku je dovela južnokorejsku poduzetnicu Joeng Ji-woo, osnivačicu wellbeing brenda neaf neaf.

Josipa Pipunić, kći većinskog vlasnika Žita Marka Pipunića, razvija nove koncepte koji povezuju međunarodne brendove, wellbeing, kulturu i iskustveni turizam.

Oko čepinskog hotela Materra, njezinog projekta Divote Cosmetics i budućeg koncertno-kongresnog centra EVE Music Hall postupno se stvara ekosustav koji povezuje proizvodnju, gastronomiju, wellbeing, kulturu, glazbu i međunarodne suradnje.

Više od predstavljanja novog beauty brenda

Josipa Pipunić sada je u Hrvatsku dovela Jeong Ji-woo, osnivačicu korejskog wellbeing brenda neaf neaf i stariju sestru južno korejskog repera Jung Hoseoka, globalno poznatog kao J-Hope.

Ipak, cilj ovog susreta nije bilo tek predstavljanje novog beauty brenda, već nastavak dugoročne strategije kojom se Materra pozicionira kao platforma međunarodnih susreta i mjesto na kojem nastaju suradnje koje nadilaze granice pojedinih industrija.

Umjesto klasičnih promotivnih događanja, razvija se model u kojem se globalni partneri upoznaju s destinacijom, njezinim vrijednostima i dugoročnom vizijom.

„Vrijednost danas više ne nastaje iz pojedinačnih projekata, nego iz njihove povezanosti. Upravo zato podržavam Josipu u razvoju novih koncepata jer vidim da oni istovremeno razvijaju ljude, prostor i odnose. Dugoročno upravo takve ideje stvaraju novu vrijednost za Slavoniju i otvaraju joj prostor za novu međunarodnu relevantnost“, rekao je Marko Pipunić.

Za Josipu Pipunić, Divote od samog početka ima jasnu misiju.

„Divote nije nastao s idejom da prodaje kozmetiku, nego da stvara povjerenje. Svaki brend koji predstavljamo mora imati vrhunsku kvalitetu, jasnu filozofiju i ljude s kojima dugoročno želimo graditi odnos. Tek tada nastaje zajednica. Ne vjerujem u kratkoročne kampanje.“, istaknula je Josipa Pipunić.

Taj potencijal prepoznala je i Jeong Ji-woo.

„Sve me oduševilo, posebno Materra, jer ovdje ne postoji samo hotel, već cijela filozofija života. Osjeća se autentičnost, povezanost s prirodom i dugoročna vizija razvoja, a upravo su to vrijednosti koje i sami njegujemo kroz neaf neaf. Sada kada će se toj priči pridružiti i glazba kroz EVE Music Hall, sigurna sam da će naši susreti biti još češći“, rekla je Jeong Ji-woo.

Posebnu simboliku nosi i činjenica da se cijela priča razvija upravo na prvoj postaji nakon izlaska s autoceste Slavonika, na adresi u Čepinu. Ondje gdje za mnoge započinje putovanje Slavonijom, danas se susreću proizvodnja, gastronomija, wellbeing, kultura i međunarodne suradnje te zajedno stvaraju jednu novu destinaciju šire regije.