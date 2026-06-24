McKinsey: Hrvatska među zemljama koje mogu najviše profitirati od prilike vrijedne 280 milijardi eura

Dok AI koristi tek 12 posto tvrtki u Srednjoj Europi, u Zapadnoj Europi taj je udio više nego dvostruko veći i doseže 28 posto.

Umjetna inteligencija mogla bi postati jedan od najvažnijih pokretača gospodarskog rasta u Srednjoj Europi tijekom sljedećeg desetljeća. Novo istraživanje konzultantske kuće McKinsey & Company pokazuje da bi primjena AI-ja u osam zemalja regije – Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji – mogla generirati više od 280 milijardi eura dodatne ekonomske vrijednosti, što odgovara više od šest posto ukupnog neto prometa regije.

Iako potencijal umjetne inteligencije nije upitan, njezino usvajanje u poslovnom sektoru još uvijek zaostaje za razvijenijim europskim tržištima. Dok AI koristi tek 12 posto tvrtki u Srednjoj Europi, u Zapadnoj Europi taj je udio više nego dvostruko veći i doseže 28 posto. Hrvatska se nalazi nešto iznad regionalnog prosjeka: umjetnu inteligenciju koristi 24 posto građana i 15 posto tvrtki.

Prema McKinseyju, najveći izazov za kompanije više nije pitanje trebaju li koristiti umjetnu inteligenciju, nego kako prve AI projekte pretvoriti u konkretne poslovne rezultate. Najveći potencijal krije se u područjima poput korisničke podrške, prodaje, planiranja potražnje, upravljanja zalihama, optimizacije opskrbnih lanaca, financija, energetike i operativnih procesa.

Istraživanje zaključuje da će upravo sposobnost prelaska s eksperimentiranja na sustavnu primjenu umjetne inteligencije odrediti koje će kompanije i gospodarstva uspjeti iskoristiti puni potencijal tehnologije koja sve snažnije mijenja globalnu ekonomiju.