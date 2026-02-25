Medicines for Europe ponovno poziva na preispitivanje europskog Sustava proširene odgovornosti proizvođača (EPR)
Unatoč tome što je Sud Europske unije odbio tužbu iz proceduralnih razloga, europski proizvođači generičkih lijekova poručuju da inicijativa za modifikaciju Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD) u sklopu sustava proširene odgovornosti proizvođača (EPR) ostaje prioritet u cilju osiguranja kontinuirane opskrbe pacijenata lijekovima i dostupnosti terapija.
Medicines for Europe, europska asocijacija industrije generičkih, biosličnih i lijekova s dodanom vrijednošću koja zastupa i hrvatske proizvođače generičkih lijekova, najavljuje da će nastaviti preispitivati sustav proširene odgovornosti proizvođača (EPR) propisan Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD) te, zajedno sa sve većim brojem država članica, poziva na privremenu obustavu provedbe spornih odredbi (“stop the clock“) i pokretanje hitne, neovisne revizije kako bi se zaštitili pacijenti i osigurala opskrba lijekovima u Europskoj uniji.
Sud Europske unije nedavno je odbio tužbu proizvođača lijekova protiv uvođenja sustava proširene odgovornosti proizvođača (EPR) u okviru Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, i to iz proceduralnih razloga – Sud smatra da proizvođači generičkih lijekova nisu izravno i pojedinačno pogođenim ovom Direktivom te da stoga nemaju izravnu sudsku mogućnost njenog osporavanja, iako je njezin utjecaj na proizvodnju i opskrbu generičkim lijekovima diljem Europe stvaran i značajan.
Sud pritom nije odlučivao o suštini spora, odnosno o tome je li predloženi EPR sustav u skladu s pravom Europske unije i načelima proporcionalnosti te ugrožava li sigurnu opskrbu lijekovima i dostupnost pristupačne zdravstvene skrbi. U svojoj odluci Sud je potvrdio da je dostavljena dokumentacija koja upućuje na to da bi troškovi povezani s osporavanim EPR-om mogli narušiti poslovanje proizvođača generičkih lijekova i time ugroziti sigurnost opskrbe. Nove nacionalne analize dodatno potvrđuju razmjere mogućeg rizika – u Nizozemskoj bi, prema procjenama, cijene pojedinih ključnih antibiotika mogle porasti i do 220 %, a terapije prve linije za dijabetes i do 900 %.
Proizvođači lijekova prije godinu dana su pokrenuli postupak pred Sudom Europske unije, uz podršku svoje krovne udruge Medicines for Europe, s ciljem preispitivanja zakonitosti i proporcionalnosti predloženog modela financiranja četvrtog stupnja pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, u smislu pravilne i točne raspodjele odgovornosti i troška. Važno je napomenuti da se ovdje radi o uklanjanju farmaceutskih ostataka koji nastaju kao rezultat liječenja pacijenata te izlučivanjem lijekova iz organizma i nisu povezani s reguliranim procesima proizvodnje i pročišćavanjem efluenata.
Prema važećoj Direktivi proizvođači generičkih lijekova trebali bi snositi nerazmjernu većinu troškova uklanjanja ostataka iz komunalnih otpadnih voda, iako oni, osim iz farmaceutske i kozmetičke industrije, potječu i iz drugih industrijskih i poljoprivrednih izvora (npr. pesticidi, deterdženti itd.). Sustav EPR-a, koji je osmišljen kako bi poticao razvoj ekološki prihvatljivijih proizvoda, zanemaruje specifičnu narav lijekova – izmjena njihove recepture i sastava iznimno je složena, dugotrajna i često neizvediva bez rizika za učinkovitost i sigurnost terapije potrebne pacijentu.
Unatoč tome što generički lijekovi čine oko 19 % ukupne vrijednosti tržišta lijekova u Europskoj uniji, procjenjuje se da bi sektor generičkih lijekova snosio približno 60 % ukupnih troškova sustava četvrtog stupnja pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Takva neproporcionalna raspodjela, upozoravaju proizvođači, dovodi u pitanje održivost poslovanja te radnih mjesta i može rezultirati povlačenjem pojedinih lijekova s tržišta. Simulacije pokazuju da bi značajan dio portfelja generičkih proizvođača mogao postati financijski neodrživ, osobito u terapijskim područjima poput kardiovaskularnih bolesti, onkologije, bakterijskih infekcija, dijabetesa, mentalnog zdravlja, upalnih bolesti crijeva i epilepsije.
Ako se Direktiva primijeni bez izmjena, mogla bi učiniti proizvodnju mnogih kritičnih lijekova ekonomski neodrživom. Takav scenarij mogao bi izravno utjecati na pacijente u Hrvatskoj te ostalim državama članicama Europske unije, smanjujući dostupnost pristupačnih terapija te povećavajući rizik od nestašica lijekova.
Stoga podršku inicijativi Medicines for Europe daje i HUP-Udruga proizvođača lijekova. Predsjednica HUP-UPL-a Ana Gongola ističe:
“Snažno podržavamo proizvođače lijekova u nastojanjima za osiguranje održive opskrbe pacijenata lijekovima putem ispravnog izračuna opterećenja proizvođača troškovima vezano uz europsku Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Ovakva Direktiva, uz nove i iznimno visoke troškove koje nameće, neravnomjerno opterećuje najviše upravo proizvođače generičkih lijekova. Model koji Direktiva zagovara posebno pogađa generički sektor zbog toga što su ovi proizvodi visokog volumena, a niskih cijena, pri čemu je cijena strogo administrativno određena i ne prati rast ulaznih troškova.
U takvim okolnostima postoji ozbiljan rizik da će proizvodnja pojedinih lijekova postati ekonomski neodrživa, što može dovesti do povlačenja proizvoda s tržišta. To bi dodatno pogoršalo već postojeće izazove u dostupnosti lijekova u Hrvatskoj, osobito u ključnim terapijskim područjima koja se u najvećoj mjeri oslanjaju na generičku industriju. Domaći zdravstveni sustav, karakterističan po niskim cijenama i snažno reguliranim maržama, posebno je ranjiv na ovakav porast troškova, a Direktiva bi mogla dodatno ugroziti opskrbu kritičnim lijekovima za pacijente u Hrvatskoj“.
“Nužno je poduzeti sve korake kako bismo očuvali i osnažili farmaceutsku proizvodnju na vlastitom tlu, blizu pacijenata, posebice imajući na umu trenutne geopolitičke tenzije koje dodatno ugrožavaju sigurnost globalnih opskrbnih lanaca“, zaključila je Ana Gongola.