Mediteran Business Forum 2026 u svibnju će u Splitu okupiti gospodarstvenike i investitore

Mediteran Business Forum 2026 koji želi okupiti gospodarstvenike i investitore održat će se 13. i 14. svibnja 2026. godine u AC Hotel by Marriott Split.

Otvorit će ga gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, a sudionike čeka sedam panela i jedno predavanje.

Prvi dan u planu su paneli „Kako sveti Duje zamišlja Split u budućnosti?“ „Poslovi budućnosti (svjetsko, a naše)“ i „Pomaže li AI razvoju gradova?“, a održat će se i welcome party.

Drugi dan uključivat će panele „Mediteranski gradovi – pogled u budućnost“, „Ima li Split šanse postati financijsko središte Europe“, panel „Energetika – Održivi razvoj – Zelena tranzicija“ te panel „Projekti koji pokreću Hrvatsku“. Za kraj će se održati i predavanje na temu business motivacije.

Organizatori očekuju sudjelovanje stručnjaka iz područja energetike, gospodarstva, tehnologije, turizma kao i gradonačelnike značajnih mediteranskih gradova. Među panelistima će biti i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, tri ministra, zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek te mnogi drugi. Cilj foruma je donijeti zaključke koji će potencijalno unaprijediti gore navedena područja i dovesti potencijalne investitore u hrvatski turizam.