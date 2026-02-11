Milijun eura za sufinanciranje nabavke opreme za mini sirane

Vlada je u srijedu donijela milijun eura vrijedan Program potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. godini.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, rekao je da će program će pružiti konkretnu podršku svim objektima za preradu kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, tzv. “mini siranama”.

“To je ulaganje u kvalitetu, proizvođače i opstanak domaće proizvodnje. Na taj se način jačaju lokalni proizvođači, povećava njihova konkurentnost, čuvaju se tradicionalni proizvodi te potiče razvoj ruralnih krajeva”, rekao je.

Dodjelom potpore, kako je naveo, zadržala bi se postojeća razina proizvodnje, omogućilo unaprjeđenje i modernizacija mini sirana i očuvala proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj.

Procjenjuje se kako će biti oko 130 korisnika potpora.

Cilj programa je pružanje potpore objektima za preradu kravljeg, ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka, koji moraju udovoljiti zahtjevima propisanim pravilnikom o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, tzv. “mini siranama“ za nabavku opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda.

Program ima uporište u “Programu razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine“ koji je u veljači 2024. godine.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, s opisom djelatnosti prerada mlijeka na gospodarstvu.

Maksimalan iznos potpore koju prihvatljivi korisnik može ostvariti iznosi 30.000 eura za vrijeme trajanja programa. Intenzitet potpore iznosi do 65 posto prihvatljivog troška te se može povećati na najviše 80 posto prihvatljivog troška za ulaganja mladih poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi za ostvarivanje potpore su kupovina sirarskih kotlova, pasterizatora sa ili bez sirarskog kotla, preša i predpreša, rashladnih bazena za mlijeko – laktofriza, pumpi za pretakanje mlijeka, uređaja za pranje sira, uređaja za rezanje sira, kade za salamurenje sira, vakuumskih aparata – profesionalni uređaj za vakuumsko pakiranje mliječnih prerađevina, koagulacijske posude, stola (distribucijski, za pakiranje, za cijeđenje), spremnika za nusproizvode 3. kategorije. Za potporu su prihvatljivi novi strojevi i oprema.

Financijska sredstva za provedbu Programa u 2026. i 2027. iznose milijun eura i osigurana su u državnom proračunu za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028., u iznosu od 500.000 eura godišnje.

Program će provoditi Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju.