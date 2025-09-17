Ministar poljoprivrede posjetio BAT. Vertikalno integriran lanac jedinstven u Europskoj uniji

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić posjetio je tvornicu u Kanfanaru koja čini temelj BAT-ova vertikalno integriranog lanca vrijednosti koji spaja poljoprivrednu proizvodnju duhanskog lista u Podravini i Slavoniji s jednom od najmodernijih tvornica unutar BAT grupe s najširim proizvodnim asortimanom. Takav vertikalno integrirani lanac u duhanskoj industriji, kakav BAT podržava u Hrvatskoj, jedinstven je u Europskoj uniji.

British American Tobacco (BAT) je zajedno s akvizicijom TDR-a od 2015. godine u Hrvatsku investirao preko 700 milijuna eura, ponajviše u tvornicu u Kanfanaru te u jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredna proizvodnja koju podupire BAT organizirana je kroz Hrvatske duhane, koji otkupljuju i prerađuju duhan od oko 250 proizvođača duhana kroz četiri županije u Podravini i Slavoniji. BAT je u Hrvatskoj pokrenuo i logistički hub u Pitomači koji prikuplja duhan iz čak 26 zemalja te iz Hrvatske opskrbljuje tvornice u Poljskoj, Njemačkoj i Mađarskoj.

Hrvatska proizvodi šest posto duhana u EU

Proizvodnja duhana jedna je od najbolje organiziranih poljoprivrednih proizvodnji u Hrvatskoj u kojoj proizvođači imaju zajamčen otkup cjelokupne proizvodnje, osigurano financijsko praćenje čitave proizvodnje, snažnu podršku investicijama u povećanje produktivnosti, kao i svakodnevnu podršku agronoma na terenu. Duhan je jedna od rijetkih domaćih poljoprivrednih kultura kojima otkupna cijena kontinuirano raste već niz godina. Proizvodnju duhana obilježava i visoka stopa navodnjavanja, od gotovo 30 posto površina pod duhanom, što je 12 puta više od nacionalnog prosjeka.

Rezultat takvog povoljnog okruženja za proizvodnju je da je duhan jedina poljoprivredna kultura u kojoj Hrvatska ostvaruje značajnu proizvodnju unutar EU, konkretno – u Hrvatskoj se proizvodi šest posto ukupne proizvodnje duhana u EU. Također, proizvodnja duhana privlači mlade poljoprivrednike pa je prosjek starosti proizvođača duhana čak ispod 45 godina, što je preko 10 godina ispod prosjeka u domaćoj poljoprivredi.

Ministar u posjeti BAT-u; Foto: BAT

Po vrijednosti odmah iza kukuruza i ribe

“Danas je održan radni sastanak s predstavnicima tvrtke koja više od 60 godina organizira proizvodnju duhana na podravskim i slavonskim poljima, a danas djeluje u okviru duhanskog sektora grupacije s TDR-om, sada dijelom BAT-a. Na sastanku je potvrđena važnost duhana kao strateške poljoprivredne kulture, osobito za Virovitičko-podravsku županiju, gdje se ostvaruje čak 80 posto ukupne domaće proizvodnje. Duhan se uzgaja na tlima koja nisu pogodna za većinu drugih kultura, čime osigurava održivost poljoprivrede u zahtjevnim agroekološkim uvjetima” – rekao je ministar Vlajčić.

Dodao je kako je u 2024. godini proizvedeno je 6.182 tone duhana na ukupno 2.184 hektara, uz prosječan prinos od 2,2 tona po hektaru. Uzgajaju ga 353 obiteljska gospodarstva, čime je zadržao važnu ulogu u očuvanju ruralne demografije.

“Posebno ističemo da je duhan jedan od najvažnijih poljoprivrednih izvoznih proizvoda Hrvatske. U prvih šest mjeseci 2025. godine izvezeno je 7.000 tona duhana, čime se svrstava odmah iza kukuruza i ribe po vrijednosti izvoza. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i nadalje ostaje posvećeno očuvanju i razvoju proizvodnje duhana, prepoznajući njegovu gospodarsku, društvenu i izvoznu vrijednost. U suradnji s proizvođačima i industrijom, nastavit ćemo s iznalaženjem rješenja za izazove u sektoru, osobito u segmentu radne snage i modernizacije berbe”, rekao je Vlajčić.

Proizvodnja duhana među najorganiziranijima

”BAT je jedan od najvećih stranih privatnih investitora u Hrvatsku. Ulažemo u povećanje proizvodnje, izvoza i zaposlenosti, ali i u jačanje održivosti poslovanja. Zahvaljujući investicijama u proizvodnju bezdimnih proizvoda u Kanfanaru, Hrvatska je čvrsto pozicionirana u samo središte globalne transformacije BAT grupe od tradicionalnih cigareta prema bezdimnim proizvodima”, rekao je Zvonko Kolobara, generalni direktor BAT Adria klastera.

“Naš vertikalno integrirani lanac vrijednosti u Hrvatskoj podržava i poljoprivrednu proizvodnju duhanskog lista u Slavoniji i Podravini, a ponosimo se time da je proizvodnja duhana jedna od najbolje organiziranih poljoprivrednih proizvodnji. Kao velikom investitoru, koji je kroz svoj lanac vrijednosti prisutan diljem čitave Hrvatske, važno je da imamo razumijevanje i podršku relevantnih resora Vlade RH kako bi sačuvali povoljno investicijsko i regulatorno okruženje koje nam je omogućilo da u Hrvatskoj unaprijedimo sve dijelove svog lanca vrijednosti. Nalazimo se usred velike globalne transformacije duhanske industrije, a Hrvatska se sa snažnom proizvodnjom duhanskog lista i duhanskih bezdimnih proizvoda ističe na globalnoj karti naše industrije. Na tome zahvaljujemo i ministru poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, čitavoj Vladi RH i predsjedniku Vlade RH”, rekao je Kolobara.

Nabavljeno 80 mehaničkih berača

Iz BAT-a su ministru Davidu Vlajčiću prezentirali jedan od najvećih investicijskih programa u automatizaciju u poljoprivredi u sklopu kojeg je nabavljeno 80 mehaničkih berača kojima je ove godine obrano preko 65 posto površina pod duhanom. Tako su proizvođačima značajno smanjeni troškovi i povećana profitabilnost, a uklonjena je i velika prepreka za širenje proizvodnje, a to je nedostatak radne snage.

Temelj vertikalno integriranog lanca vrijednosti BAT-a u Hrvatskoj je upravo tvornica u Kanfanaru koja je, zahvaljujući investiciji od 80 milijuna eura, dobila nove proizvodne linije za proizvodnju grijanih duhanskih proizvoda i grijanih bezduhanskih proizvoda. Investicija je omogućila povećanje proizvodnje za 40 posto, a proizvodi se izvoze diljem EU. Povećana je i zaposlenost za 30 posto pa u Kanfanaru radi više od 520 ljudi.

BAT u Hrvatskoj direktno zapošljava preko 1500 ljudi, a kroz svoj lanac vrijednosti podržava preko 6000 radnih mjesta diljem zemlje, pokazalo je istraživanje uglednog instituta Oxford Economics. Iz Hrvatske se upravlja BAT Adria klasterom koji obuhvaća osam tržišta – Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sloveniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Albaniju.