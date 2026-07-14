Ministar Šušnjar obišao pogon tvrtke TT Kabeli u Poznanovcu. Vrijednost investicije veća od 40 milijuna eura

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u utorak je nakon otvorenja novog laboratorija Končar instituta za elektrotehniku u Bedekovčini, obišao i gradilište tvrtke TT Kabeli iz Širokog Brijega koja u industrijskoj zoni Poznanovec gradi tvornicu za proizvodnju srednjenaponskih i visokonaponskih kabela.

Šušnjar je tom prilikom istaknuo da će nova Nacionalna strategija industrijskog razvoja podržavati razvoj novih projekata elektroindustrije i oplemenjivanje postojećih, kako bi što više osnažili hrvatsku proizvođačku industriju.

Naglasio je i da hrvatske tvrtke iz elektroindustrije uspješno posluju na zahtjevnim inozemnim tržištima.

“Perspektiva elektroindustrije u cijeloj Europi ima svjetlu budućnost, a Hrvatska i hrvatske kompanije igraju značajnu ulogu”, rekao je ministar dodavši da Vlada priprema financijske programe, uključujući faktoring koji bi od jeseni trebao olakšati poslovanje izvoznicima.

Odgovarajući na pitanje o domaćem tržištu, rekao je kako su takvi proizvodi potrebni i Hrvatskoj, ali da proizvodni kapaciteti domaćih proizvođača višestruko premašuju potrebe hrvatskog tržišta.

“To nam je jako drago jer izvoz je ono što čini stabilnim jedno gospodarstvo, što jedan bruto domaći proizvod čini stabilnim i omogućava daljnji rast investicije i razvoj gospodarstva”, rekao je ministar.

Članica Uprave TT Kabela Hrvatska Marina Šaravanja istaknula je da je riječ o najvećoj pojedinačnoj investiciji u povijesti kompanije.

“Ujedno je i strateška jer smatramo tu jednu kategoriju kabela, srednjeg i visokog, da je generalno energetici nešto strateško”, rekla je.

Dodala je da je vrijednost investicije veća od 40 milijuna eura te da to neće biti jedino ulaganje tvrtke u Hrvatskoj.

“U skorom razdoblju imamo plan za pokretanje dodatnih kapaciteta. TT Kabeli u dosadašnjem portfelju proizvode niskonaponske kablove i izvoze u preko 40 do 50 zemalja svijeta. S ovom tvornicom ćemo dobiti još bilju poziciju na tržištu”, kazala je Šaravanja.