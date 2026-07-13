Ministar Šušnjar posjetio pogon tvrtke Bjelin: “Važno je jačati konkurentnost hrvatskog gospodarstva”

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u ponedjeljak je, u Otoku, obišao proizvodni pogon tvrtke Bjelin gdje je s predstavnicima te tvrtke razgovarao o daljnjem razvoju proizvodnje, novim ulaganjima, primjeni novih tehnologija te izazovima i razvojnim prilikama hrvatske industrije, priopćili su iz Ministarstva gospodarstva.

“Želimo hrvatsku industriju koja stvara proizvode visoke dodane vrijednosti i uspješno konkurira na svjetskom tržištu. Upravo ovakvi proizvodni pogoni potvrđuju koliko je važno razvijati finalnu proizvodnju, ulagati u nove tehnologije i jačati konkurentnost hrvatskoga gospodarstva“, izjavio je tom prilikom Šušnjar.

Istaknuo je kako ministarstvo kroz Zakon o poticanju ulaganja, europske programe i provedbu Nacionalnog plana za razvoj industrije stvara uvjete za modernizaciju proizvodnje, razvoj novih tehnologija i jačanje konkurentnosti hrvatske industrije.

U priopćenju se navodi da je na području Vukovarsko-srijemske županije od 2016. godine kroz Zakon o poticanju ulaganja poduprto 13 investicijskih projekata ukupne planirane vrijednosti oko 58 milijuna eura, uz planirano otvaranje 482 nova radna mjesta.

Nakon obilaska proizvodnog pogona ministar je, kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Otoka povodom Dana grada, kojom prilikom je naglasio da razvoj hrvatskoga gospodarstva ovisi o razvoju svih njegovih krajeva.

“Njihov rad, znanje i poduzetnički duh temelj su razvoja svake lokalne zajednice. To potvrđuje i Otok, koji pokazuje koliko se može ostvariti kada ljudi vjeruju u ono što rade i stvaraju. Takvi ljudi i takve sredine najveća su snaga hrvatskoga gospodarstva”, poručio je ministar.

Dodao je kako će vlada i ministarstvo nastaviti stvarati uvjete za nova ulaganja, razvoj proizvodnje i poduzetništva u Slavoniji, jer razvoj hrvatskoga gospodarstva podrazumijeva razvoj svih njegovih dijelova i stvaranje prilika da ljudi rade, ulažu i razvijaju svoje ideje ondje gdje žive.