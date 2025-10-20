Ministarstvo: Još uvijek traje ispitni postupak za solarnu elektranu Gala–Obrovac Sinjski

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije potvrdilo je kako je još u tijeku ispitni postupak u vezi s procjenom utjecaja na okoliš za projekt sunčane elektrane Gala-Obrovac Sinjski, koja bi trebala biti izgrađena u okolici Sinja.

Nakon što Savjetodavno stručno povjerenstvo nije prihvatilo prijedlog mišljenja o Studiji utjecaja na okoliš, iz ministarstva pojašnjavaju kako se postupak procjene utjecaja na okoliš provodi kao upravni postupak, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Budući da povjerenstvo nije usvojilo mišljenje, ministarstvo trenutno, sukladno članku 17. Uredbe, razmatra utemeljenost glasovanja protiv prijedloga.

Odluka će biti donesena nakon što ministarstvo analizira sve zakonom propisane elemente – rezultate studije, mišljenje povjerenstva, očitovanja jedinica lokalne i područne samouprave te primjedbe i prijedloge javnosti iznesene tijekom javne rasprave. Naglašavaju kako je rješenje o prihvatljivosti zahvata jedan od preduvjeta za izdavanje lokacijske dozvole, ali samo po sebi ne znači odobrenje zahvata.

Projekt solarne elektrane Gala-Obrovac Sinjski predviđa izgradnju fotonaponskog postrojenja na oko 250 hektara krškog zemljišta u blizini Obrovca Sinjskog. Planirana elektrana trebala bi godišnje proizvoditi električnu energiju za oko 100.000 kućanstava, prema podacima investitora, tvrtke Aureus Solis, koja projekt razvija više od osam godina.

Moguće štetne posljedice projekta

Međutim, projekt je izazvao značajno protivljenje dijela lokalne zajednice, Grada Sinja i ekoloških udruga. Grad Sinj dao je negativno mišljenje na Studiju utjecaja na okoliš, a gradonačelnik Miro Bulj upozorava na moguće štetne posljedice projekta za lokalno vodocrpilište Kosinac, stočarsku proizvodnju, bioraznolikost i demografski razvoj tog kraja. Najavio je i pravne korake ako Ministarstvo ipak izda pozitivno rješenje.



Na nedavnoj sjednici Savjetodavnog stručnog povjerenstva nije postignut konsenzus o prihvaćanju studije, pa mišljenje nije usvojeno. Ministarstvo sada razmatra sve dostavljene materijale, uključujući i izdvojena mišljenja članova povjerenstva te komentare javnosti, kako bi donijelo konačnu odluku.



Iz Ministarstva ističu da je postupak u cijelosti transparentan. Za svaki zahvat koji podliježe obvezi procjene utjecaja na okoliš na mrežnim stranicama objavljuju se sažeti podaci o zahvatu, svi relevantni dokumenti te informacija o fazama postupka. Obvezna javna rasprava traje najmanje 30 dana, a svi komentari javnosti moraju biti razmotreni i obrazloženi u konačnoj odluci, bez obzira na to jesu li prihvaćeni.