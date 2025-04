Ministarstvo kulture priprema natječaj za distribuciju tiska. Cijena: 140 milijuna eura

Kako se tiskani mediji ne bi ugasili zbog gašenja distribucije ili njezinih previsokih cijena, Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će distribuciju. Tvrtku distributera izabrat će na petogodišnjem natječaju procijenjenom na 140 milijuna eura. Dio tog iznosa distributćeri će dobivati od nakladnika, a ostatak će dobivati iz državnog proračuna.

Ministarstvo kulture i medija priprema natječaj za distribuciju tiskanih medija na razdoblje od pet godina, uz opciju produljenja na dodatne dvije godine. Natječaj su objavili u prethodnim savjetovanjima na Narodnim novinama, što znači da bi prije objave mogao proći još neke izmjene. Njegova procijenjena vrijednost je 140 milijuna eura.

U obrazloženju natječaja podsjeća se kako je do 31. siječnja 2025. godine jedini distributer tiska bila tvrtka Tisak plus koja je tu uslugu prenijela na tvrtku Distribucija tiskanih medija. Naknade za distribuciju su tom prilikom povećane, no ni uz njih distribucija neće biti dugotrajno održiva. Pretplatnicima koji tiskana izdanja dobivaju na svoju adresu tisak distribuira Hrvatska pošta koja to radi u neodrživim uvjetima.

Daljnje povećanje cijene distribucije dovelo bi do poskupljenja tiska, a to bi rezultiralo daljnjim padom prodaje. Nadalje, to bi moglo dovesti i do prestanka distribucije što bi bio kraj postojanja i dostupnosti tiskanih medija.

Dok distribuciju prema prodajnim mjestima trenutačno obavlja tvrtka Distribucija tiskanih medija, dostavu pretplatnicima obavlja Hrvatska pošta. Prema natječaju, isti distributer u budućnosti će obavljati oba posla. S obzirom da bi distribucija pojedinačnih pošiljki prema pretplatnicima bila neisplativa za nekoga tko već nema razvijeno obilaženje tih adresa, može se naslutiti da će natječaj odgovarati samo Hrvatskoj pošti; Foto: Boris Kovačev / Cropix

Svaki dan distributer mora prijeći 33.900 kilometara

Kako bi spriječila taj scenarij, Vlada je na sjednici održanoj 3. travnja donijela Odluku o određivanju usluge distribucije tiska na području RH uslugom od općeg gospodarskog interesa. U prijevodu, to znači da će država moći sufinancirati distribuciju. U skladu s tim, Ministarstvo kulture i medija priprema spomenuti natječaj.

Distributer kojeg izaberu će se obvezati na pružanje usluge, a zauzvrat će ostvariti pravo na naknadu za pružanje Usluge distribucije tiska. Iznos ne smije prelaziti iznos potreban za pokrivanje neto troškova nastalih pri pružanju usluge, uzimajući u obzir prihode ostvarene pružanjem te usluge i razumne dobiti.

U obrazloženju određivanja procijenjene vrijednosti navodi s kako se godišnji iznos troška procjenjuje na 20 milijuna eura. Taj se iznos temelji na ukupnoj godišnjoj nakladi svih tiskovina od 48 milijuna primjeraka. Ukupan broj lokacija prikupa je minimalno šest, a broj maloprodajnih mjesta 2828. Ukupnio broj pretplatnika kojima se tiskovine dostavljaju izravno je 49.000. Cestovna udaljenost koju treba proći svakog dana iznosi približno 33.900 kilometara. Usluga se obavlja isključivo između 22 i 6 ujutro, uključujući vikende.

Za potrebe podnošenja ponude, pretpostavljena prosječna cijena koju plaćaju nakladnici iznosi 0,20 eura po tiskovini. S obzirom na raniji podatak o 48 milijuna primjeraka tiskovina godišnje, to vjerojatno znači da se od nakladnika očekuje oko 9,6 milijuna eura godišnje, dok će ostali iznos troškova pokrivati država.