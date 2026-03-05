Ministarstvo obustavilo Studiju utjecaja na okoliš za sisačku klaonicu, reagirao i PPC

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije obustavilo je postupak procjene utjecaja na okoliš za projekt kompleksa za preradu peradi u Sisku, koji je pokrenula tvrtka Premium Chicken Company (PCC) jer nije usklađen s GUP-om Grada Siska i UPU-om industrijske zone Sisak-jug.

Kako među ostalim stoji u obrazloženju rješenja od 3. ožujka, a objavljenog u srijedu na internetskim stranicama Ministarstva, iako studija utjecaja na okoliš predviđa tehničke mjere za ublažavanje pojedinih utjecaja, to ne znači i prostornu prihvatljivost zahvata, jer Generalni urbanistički plan (GUP) isključuje djelatnosti koje bi po svojoj prirodi mogle narušiti kvalitetu života u naselju.

U obrazloženju rješenja se navodi da projekt uključuje klaoničke i kafilerijske procese te obradu animalnog otpada, što nosi rizik emisija neugodnih mirisa, povećanog teretnog prometa i drugih opterećenja za okolinu. Ističe se i da se pitanje ne svodi samo na tehničke mjere zaštite, već na samu usklađenost planirane djelatnosti s namjenom prostora i standardima zaštite kvalitete života stanovnika.

Dodatni problem predstavlja planirano uklanjanje industrijskih kolosijeka, koje je u suprotnosti s odredbama Urbanističkog plana uređenja (UPU) Gospodarske zone Sisak-jug. Taj plan zabranjuje gradnju u koridoru matičnih kolosijeka i ne predviđa njihovo uklanjanje, pa se takvo rješenje smatra izravnom kolizijom s važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

Na odluku Ministarstva reagirao je Renaissance Capital d.o.o., u čijem je vlasništvu tvrtka Chicken Premium Company.

“Renaissance Capital grupa upoznata je s donošenjem i sadržajem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kojim se obustavlja postupak izdavanja rješenja o studiji utjecaja na okoliš projekta izgradnje tvorničkog kompleksa na području Sisačko-moslavačke županije.

Za našu grupu donošenje odluke ovakvog sadržaja je veliko iznenađenje i po našem shvaćanju predstavlja potpuni otklon od dosadašnjeg tijeka postupka, svega onoga što nam je u njemu sugerirano te dokumentaciji koja je činila spis predmeta. U ovom trenutku naša grupa ne može isključiti mogućnost da ovakva odluka dijelom može biti rezultat i atmosfera koje su pojedini dionici kreirali u vezi projekta u zadnje vrijeme.

Renaissance Capital grupa ovim putem izražava svoje uvjerenje u održivost, društvenu korist i primjerenost projekta izgradnje peradarske farme u svim njegovim segmentima te će nastaviti s aktivnostima koje su potrebne za njegovu realizaciju.

Renaissance Capital grupa se nada da će joj tijekom daljnjeg postupka biti omogućen tretman kojega u Republici Hrvatskoj uživaju svi drugi investitori.

Nakon što prouči sadržaj odluke Ministarstva zaštite okoliša, Renaissance Capital grupa će o svojim stajalištima detaljnije izvijestiti javnost i nadležne organe”, stoji u priopćenju.