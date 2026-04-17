Ministarstvo poljoprivrede nabavlja brod za nadzor ribarstva vrijedan 32 milijuna eura

Hrvatska priprema natječaj za nabavu broda za nadzor ribarstva dužine najmanje 55 metara i procijenjene vrijednosti 32 milijuna eura plus PDV.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva najavilo je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za nabavu broda za nadzor morskog ribarstva procijenjene vrijednosti 32 milijuna eura plus PDV. Kupnja broda financira se iz Europskog fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

Navedeni brod koristit će se za potrebe kontrole morskog prostora nad kojim Republika Hrvatska ima suverena prava i jurisdikciju u skladu s međunarodnim pravom. To uključuje unutrašnje morske vode, teritorijalno mora Republike Hrvatske i isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske. Osim toga, brod će po potrebi sudjelovati u akcijama potraga i spašavanja (SAR), intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora i potporama ostalim funkcijama obalne straže.

Za Jadran, ali i Sredozemlje

Za razliku od nedavno nabavljanih brzih brodica za nadzor ribarstva, predmet ovog natječaja je relativno veliki brod. Treba imati najmanje 55 metara dužine, širina ne smije biti manja od 9 metara te mora imati osiguran smještaj za najmanje 30 osoba. Gaz broda ne smije biti veći od 6,5 metara. Mora biti izgrađen od čelika, aluminija ili kombinacija tih metala.

Brod mora biti projektiran i opremljen za neograničenu plovidbu, odnosno kategoriju plovidbe 1. Mora biti sposoban za plovidbu pri stanju mora 5 po skali WMO u svim smjerovima vala i vjetra u odnosu na brod. To podrazumijeva visinu valova do četiri metra. Mora imati i sposobnost preživljavanja broda u Jadranskom i Sredozemnom moru na minimalnom stanju mora 6 po skali WMO i vjetra u svim smjerovima vala i vjetra u odnosu na brod. To podrazumijeva visinu valova do šest metara.

Maksimalna trajna brzina odnosno servisna brzina potpuno opremljenog broda s 50 posto zaliha na mirnom moru (Beaufortova skala stanja mora od 0 do 1) ne smije biti manja od 14 čvorova. Ekonomska brzina potpuno opremljenog broda s 50 posto zaliha na mirnom moru treba biti najmanje 12 čvorova.

Brod za nadzor ribarstva dužinom će biti usporediv s nekadašnjim 57 metarskim trajektom Vis koji je 2015. godine zbog lošeg rasporeda tereta potonuo u Atlantiku. Tad više nije bio u vlasništvu Jadrolinije; Foto: Admir Buljubašić / Cropix

Trebaju ga pokretati najmanje dva brodska diesel motora, kombinacija diesel-električnog pogona ili “drugo konstrukcijsko rješenje”. Treba biti opremljen s najmanje dva diesel električna generatora te jednim diesel električnim generatorom za korištenje u nuždi.

Cijena nije jedini faktor odluke

Brod će biti opremljen jednom jednokrevetnom kabinom s dnevnim boravkom, te više jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih i četverokrevetnih kabina, blagovaonice, kuhinju, spremištem za hranu, prostorom za pranje, sušenje i glačanje, ambulantom, uredom, kormilarnicom, strojarnicom, radionicom, hlađenim prostorom za privremeni smještaj visokovrijedne zaplijenjene opreme i manjih količina ulova, prostorom za pohranu smeća i drugim prostorijama.

Bit će opremljen dizalicom nosivosti najmanje 15 tona, radnom brodicom i brodicom za spašavanje.

Doplov broda treba biti najmanje 3500 nautičkih milja, a autonomija najmanje 21 dan. Osim spremnicima pitke vode brod će imati i dva desalinizatora te UV uređajem za sterilizaciju vode.

Glavni kriterij za izbor broda je cijena (70%), a ostali broj ukrcanih osoba (10%), veličina radne površine krmene palube (10%), vrsta propelera (5%) i nosivost dizalice (5%). Prednost donose propeler sa mogućnošću podešavanja kuta svojih zakrilaca, kapacitet veći od 30 ljudi i dizalica koja može podići više od 15 tona. Brodogradilište koje će dobiti posao mora u zadnje tri godine imati iste ili slične isporuke vrijedne najmanje 32 milijuna eura.

Rok za isporuku broda je dvije godine od potpisivanja ugovora, a najkasnije 31.3.2029. godine.