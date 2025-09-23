Ministarstvo prostornog uređenja na aukciji prodaje 76 vozila. Cijene kreću već od stotinjak eura

Ministarstvo graditeljstva u listopadu organizira još jednu aukciju vozila. Cijena većine rashodovanih je simbolična, no nađe se i zaplijenjenih luksuznijih modela.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Forbes Hrvatska posjetio je prošle godine sličnu aukciju ministarstva koja je bila dosta dobro organizirana. Vozila koja prodaju su ona koja rashoduju ili su ih zaplijenili. Najbolje zaplijenjene modele prosljeđuju na korištenje u državnim institucijama, a one nešto starije nude na aukciji. Više detalja o tome kakva su se vozila nudila u listopadu prošle godine može se vidjeti u tadašnjem članku.

Početne cijene za najveći broj modela, njih 57, na ovogodišnjoj aukciji manja je od 1000 eura. Najmanja je Citroenu C3 iz 2008. godine koji je prešao 335.119 kilometara. Njegova početna cijena je 131 euro i 82 centa.

Vozila koja su oduzeta u pravilu su u boljem stanju u njihove cijene su više. Najveću početnu cijenu ima Mercedes SL 280 iz 2008. sa 152.128 kilometara – točno 30.000 eura. Tu su još BMW 535D kojem početna cijena iznosi 24.987 eura, BMW 730D kojem početna cijena iznosi 22.000 eura te relativno novi motocikl Yamaha YZF 1000 kojem početna cijena iznosi 15.000 eura.

Većina ponuđenih vozila su automobili, no tu je i pokoji kombi, ai jedan tegljač s poluprikolicom koja se odvojeno prodaje.



Svi koji žele sudjelovati na aukciji moraju uplatiti i jamčevinu. Cjelokupni popis ponuđenih vozila se može pronaći ovdje. Vozila se iznutra i izvana mogu pogledati 7. listopada, dok je rok za podnošenje ponuda 21. listopada.